Rio Branco tem segundo dia chuvoso e deve elevar ainda mais nível do Rio Acre

A capital acreana teve mais um dia chuvoso nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro. É o segundo dia consecutivo de chuva intensa durante manhã e tarde. A situação ocasionou pontos de alagamento em alguns bairros.

A incidência constante de precipitação tem elevado substancialmente o nível do Rio Acre em Rio Branco. Tanto que o manancial está 3 metros acima do registrado no mesmo período do ano em 2020.

Com a chuva que caiu nesta segunda, o nível deve subir ainda mais. A chuva que caiu na capital acreana no domingo, dia 5, foi uma das mais fortes do ano. Durante todo o dia e a noite, choveu em Rio Branco cerca de 89 milímetros.

Além de diversas ruas completamente inundadas, há uma outra preocupação. Nesta segunda-feira, 6, o nível do Rio Acre estava em 5,03 metros até a última medição. Apesar de ainda longe da cota de transbordamento, se comparado com o mesmo período do ano passado, o rio está 3 metros acima. Vale lembrar que no início deste ano, a população de Rio Branco enfrentou uma cheia que desabrigou milhares de pessoas.

“A gente se preocupa porque mesmo o rio no mesmo período do ano passado estando 3 metros a menos, tivemos uma alagação que consideramos de média para grande. Então, é mais um motivo para ficarmos alertas, já que a nossa previsão, que pode mudar ou não se confirmar, claro, é que tenhamos uma alagação maior do que a do ano passado”, diz Cláudio Falcão, coordenador da defesa civil em Rio Branco.

A previsão de fortes chuvas para os próximos dias faz com que a defesa civil não descarte a possibilidade de uma enchente ainda este ano. “Apesar de termos uma diferença de 9 metros para a cota de transbordamento, isso pode ser superado dependendo da quantidade de chuvas que tenhamos aqui em Rio Branco e no interior”, conta Falcão.