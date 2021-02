Rio Iaco segue transbordando com quase 20 mil pessoas alagadas e ameaça interditar BR-364

O nível do Rio Iaco, em Sena Madureira, continua acima da cota de transbordamento. Nesta segunda-feira, 22, o manancial marcou 18,15 metros, registrando cerca de 3 metros acima do limite para alagamento. A lâmina de água sobre a BR-364 preocupa as autoridades estaduais e municipais.

A cerca de 2 quilômetros para chegar ao município, na entrada do Ramal Santa Rosa, a situação é crítica. A Defesa Civil diz que se o nível do rio continuar subindo, o tráfego no local deve ser interditado.

Veículos de pequeno porte seguem transitando pela rodovia, no entanto, se o rio continuar subindo, o tráfego deve ser suspenso nesta semana. Sângela Souza trabalha como camareira na região e tem se preocupado com a enchente.

“É muito ruim porque temos que atravessar [a rodovia] a pé ou arriscar a vida atravessando na motocicleta. Esse local está sempre cheio de água”, disse ao ac24horas. Sena Madureira está com 17.376 pessoas afetadas pela enchente.