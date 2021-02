Segurança irá emitir carteira de identidade para menores abrigados em Cruzeiro do Sul

A Secretaria de Segurança do Acre irá realizar a emissão de carteira de identidade com o projeto Ação Solidária. O projeto é destina a pessoas menos de 18 anos que estejam abrigadas em locais públicos de Cruzeiro do Sul.

O Instituto de Identificação irá trabalhar de forma acelerada para que o documento seja entregue no prazo mais curto possível.

Técnicos da Secretaria de Segurança estarão fazendo a entrega nos próprios abrigos, o que faz com que não seja necessários os abrigados se deslocarem para os órgãos de segurança em busca do documento.

(Rádio Difusora/NC)