Rio Tarauacá transborda, energia é cortada e parte da cabeceira da ponte desmorona

A enchente que afeta o município de Tarauacá já desabrigou 10 famílias que foram removidas pela defesa civil e abrigadas em uma escola da rede de ensino. Ao todo, até a manhã desta terça-feira, 29, são 68 pessoas afetadas.

O manancial encheu muito rápido e já atingiu dois grandes bairros e o centro da cidade. Nas últimas 24 horas, o nível das águas passou dos 10,30 metros para 10,60 metros, apresentando elevação de 30 centímetros, de acordo com dados disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros de Tarauacá às 6h da manhã de hoje. Segundo a Defesa Civil, a cota de alerta é 8,50m e a de transbordamento de 9,50m.

A Energisa Acre informou que suspendeu nesta segunda o fornecimento de energia elétrica nos bairros Senador Pompeu e Triângulo no município de Tarauacá, em função da cheia. A ação está sendo realizada por uma questão de segurança dos clientes, das equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Energisa que estão trabalhando nesses bairros.

O governador Gladson Cameli estará em Tarauacá na próxima quarta-feira (30), onde fará entrega de cestas básicas de alimentos para que a defesa civil do município possa distribuir às famílias desabrigadas.

A força das águas do Rio Tarauacá fez com que parte da cabeceira da ponte sobre o manancial desmoronasse. Nesta segunda-feira, 28, como todos os anos acontece, um queda de pedras foi registrada de um serviço paliativo feito anteriormente, colocando em risco a trafegabilidade. Somente em meia pista é possível a passagem de veículos e até o momento nenhum órgão de controle tomou providências com relação ao tráfego de veículos pesados, que podem comprometer o restante que ainda não caiu.