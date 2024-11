Romênia se prepara para segundo turno da direita após eliminação do PM – DW – 25/11/2024

Após três anos de dedicação e impacto social, o Só Vaquinha Boa (SVB) lança uma nova fase marcada por grandes mudanças: um site totalmente reformulado e uma logomarca com uma identidade mais humanizada.

Segundo Rinaldo de Oliveira, CEO do SVB e do Só Notícia Boa, o objetivo dessa transformação é simples: tornar a plataforma mais dinâmica, moderna e acolhedora. “Ficou bem mais fácil e rápido navegar no nosso site. É um trabalho feito por uma equipe apaixonada, que acredita num mundo melhor e sabe que aqui é uma ferramenta para isso”;

Além da renovação visual e tecnológica, a mudança representa um marco para todos envolvidos. Monique de Carvalho, coordenadora de campanhas e jornalista do SVB, afirmou: “Sentimos a necessidade de crescer ainda mais e deixar a nossa marca mais leve, empática e humanizada.”

Um site mais moderno e acessível

A nova versão do site foi criada com base nas tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado.

Bruno Medeiros, desenvolvedor do projeto, explicou que a solução foi inspirada em ferramentas utilizadas por gigantes como Facebook e Google, focando na velocidade de carregamento das páginas e na experiência agradável para os usuários.

As mudanças no layout são evidentes: páginas mais largas, letras maiores, cores suaves e imagens nítidas tornam a navegação intuitiva e confortável. Além disso, a jornada do doador foi simplificada, com textos explicativos que ajudam o usuário em cada etapa, desde a escolha de uma campanha até a finalização da doação.

Segurança reforçada e transparência total

Outro ponto de destaque é a segurança. Toda comunicação no site agora é criptografada de ponta a ponta, especialmente durante o processo de doação. Rinaldo garantiu que a privacidade e o sigilo dos usuários são prioridades, ressaltando a seriedade da plataforma.

A transparência também foi reforçada. Qualquer pessoa pode acompanhar em tempo real o progresso das campanhas, conferindo como cada doação está ajudando quem mais precisa. Isso reflete o compromisso do SVB em manter a confiança dos usuários.

Uma nova logomarca para um novo capítulo

A logomarca do Só Vaquinha Boa também foi repaginada, trazendo elementos que refletem acolhimento e empatia. Monique comentou que a mudança visual simboliza a essência da plataforma: “um ambiente que transforma vidas com leveza e humanidade”.

Esse novo capítulo do SVB marca não apenas uma evolução técnica, mas também o fortalecimento da missão que o projeto carrega desde o início: ser uma ponte entre quem precisa de ajuda e quem deseja fazer o bem.

Seja através do novo site ou da nova identidade visual, o Só Vaquinha Boa reafirma o compromisso de transformar vidas, conectando corações solidários em todo o Brasil.

Acesse o novo site do Só Vaquinha Bao, clicando aqui.





