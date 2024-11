Taiwan relata avistamento de balão chinês perto de ilha | Notícias de política

O Ministério da Defesa de Taiwan informou que um balão chinês foi detectado sobre o mar a noroeste da ilha, a primeira vez desde abril que sinalizou tal incidente.

O ministério informou na segunda-feira que o último balão foi avistado às 18h21 (10h21 GMT) de domingo, cerca de 111 km (69 milhas) a noroeste da cidade de Keelung, a uma altitude de 33.000 pés (10.058 metros).

Entrou na zona de identificação de defesa aérea da ilha e desapareceu às 20h15, segundo o ministério, que divulga diariamente dados sobre a presença militar da China em torno de Taiwan.

Além do balão, 12 aeronaves militares chinesas e sete navios de guerra foram detectados em torno de Taiwan nas 24 horas anteriores à manhã de segunda-feira, disse o ministério.

A China reivindica Taiwan como parte do seu território e declarou repetidamente que poderia parar com força Taipei caso declare independência.

Pequim envia regularmente caças, drones e navios de guerra ao redor de Taiwan e, ocasionalmente, balões, à medida que mantém a pressão militar.

Taiwan descreveu os balões como uma forma de assédio na “zona cinzenta” – uma tática que não chega a ser um ato de guerra.

Nas semanas que antecederam as eleições presidenciais de Janeiro, Taipé também se queixou de que a actividade dos balões chineses sobre o território da ilha estava a ocorrer numa “escala sem precedentes”.

O Ministério da Defesa da China não respondeu a um pedido de comentário.

A China já rejeitou as reclamações de Taiwan sobre os balões, dizendo que eram para fins meteorológicos e não deveriam ser alardeados por razões políticas.

A possibilidade de a China usar balões para espionagem tornou-se uma questão global no ano passado, quando os Estados Unidos abateram o que disseram ser um Balão de vigilância chinês. A China disse que o balão era uma nave civil que acidentalmente se desviou.

O último incidente com balão sobre Taiwan ocorre no momento em que a agência de notícias japonesa Kyodo informa que os EUA estão elaborando planos de contingência para implantações militares no Japão e nas Filipinas em caso de emergência em Taiwan.

Eles serão incorporados num primeiro plano de operação conjunta a ser formulado em dezembro, afirmou o relatório citando fontes familiarizadas com as relações Japão-EUA.

Um regimento da Marinha dos EUA que possui o HIMARS (Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade) de lançamento múltiplo seria implantado ao longo da cadeia de ilhas japonesas de Nansei, que se estende de Kyushu a Yonaguni, perto de Taiwan, disse Kyodo.

Se uma contingência em Taiwan se tornar altamente iminente, bases temporárias também serão criadas em ilhas habitadas com base nas diretrizes militares dos EUA, acrescentou o relatório.

Espera-se que os militares do Japão se envolvam principalmente no apoio logístico, afirmou.

O Exército dos EUA também implantaria unidades de bombeiros de longo alcance nas FilipinasKyodo disse.

Washington tem vindo a reforçar alianças na região, enfurecendo Pequim.

No ano passado, as Filipinas assinou um pacto de defesa com os EUA, dando às suas forças acesso a mais quatro bases militares no país do Sudeste Asiático. No início deste mês, Manila e Washington assinou um acordo de partilha de inteligência militarnum aprofundamento ainda maior dos laços de segurança entre os dois aliados do tratado de defesa, à medida que procuram combater o ressurgimento da China.

Japão e Filipinas assinou um pacto de defesa em julho, permitindo o envio de tropas uns para os outros.