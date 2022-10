Rompimento entre Bocalom e Marfisa se concretiza e prefeito exonera cargos da vice-prefeita

A previsão de ruptura política entre o grupo do PSD e o grupo do prefeito Bocalom se concretiza a cada dia. Nos bastidores existe uma “guerra fria”. Oráculos da política local preveem acirramento nos próximos meses.

Uma informação de bastidores que apontavam um racha entre o senador Sérgio Petecão e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acabou de se confirmar com a demissão da chefe de gabinete, Mariah Valentina, da vice-prefeita, Marfisa Galvão.

Bocalom exonerou nesta sexta-feira, 14, a chefe de gabinete da vice-prefeita. A publicação consta no Diário Oficial, edição 13.390, fls. 57.

A exoneração da chefe de gabinete foi exposta pela própria vice-prefeita, Marfisa Galvão em suas redes sociais nesta sexta-feira (14).

Na publicação, Marfisa afirmou que foi surpreendida com a exoneração da sua subordinada pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Informações apontavam que a família Petecão sentia na época da campanha uma falta de empenho de Bocalom durante as eleições, que motivaram até uma suposta carta de demissão de Marfisa da pasta de direitos humanos que no entanto acabou não sendo entregue ao chefe do Executivo.

“Infelizmente, eu, como vice-prefeita, não consegui manter a chefe de gabinete que tanto gosto e respeito. Infelizmente não tenho o poder de trazê-la de volta minha amiga. Lute, siga em frente, levante a cabeça, estou do seu lado e não vou te abandonar”, escreveu nas redes sociais.