Rússia em pânico enquanto sanções dos EUA provocam colapso do rublo – DW – 28/11/2024

O rublo russo caiu para o seu nível mais baixo face ao dólar desde o rescaldo imediato da crise em grande escala. invasão da Ucrânia em março de 2022.

O rublo atingiu 113 em relação ao dólar americano na quinta-feira. Na quarta-feira, da Rússia O banco central anunciou que interromperia as compras de moeda estrangeira para tentar fortalecer a moeda e aliviar as pressões sobre os mercados financeiros.

O que está por trás da queda da moeda?

O rublo tem caído desde o final do verão, caindo mais de um terço desde agosto. Os preços do petróleo caíram no mesmo período, atingindo a capacidade de lucro da Rússia a partir do seu produto mais importante.

Isso aumentou a pressão sobre uma economia de guerra já em dificuldades sob o peso da inflação crescente. Presidente Vladimir Putin aumentou dramaticamente os gastos militares nos últimos 18 meses, numa tentativa de ganhar vantagem na guerra na Ucrânia.

Os gastos com a defesa mais do que triplicaram desde 2021 e deverão atingir um recorde de 13,5 biliões de rublos (122 mil milhões de dólares, 102 mil milhões de euros) no orçamento do próximo ano, outro enorme aumento de 25%. O banco central do país estima inflação atingiu 8,5% este ano, o dobro da sua meta. As taxas de juros também atingiram níveis recordes, atingindo 21% em outubro.

No entanto, a queda acentuada do rublo nos últimos dias está ligada ao sanções colocado pelos EUA em Banco Gazprom em 21 de Novembro. O Gazprombank foi um dos poucos grandes bancos russos que não foi anteriormente atingido por sanções e tornou-se a principal plataforma para pagamentos de energia russos e a sua principal porta de entrada para o sistema financeiro global. Banir o Gazprombank do sistema financeiro global dominado pelos EUA limita a capacidade do Kremlin de financiar as suas forças armadas e também torna mais difícil receber receitas das suas mercadorias, incluindo o gás, dos seus restantes clientes europeus como a Eslováquia e a Hungria.

Os Estados Unidos também tomaram medidas para desencorajar os bancos estrangeiros de fazerem negócios com a Rússia, alertando-os de que poderiam enfrentar sanções secundárias se aderissem ao chamado Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras (SPFS) da Rússia, a alternativa do Kremlin ao sistema ocidental. sistema SWIFT dominado.

Chris Weafer, um consultor de investimentos que trabalha na Rússia há mais de 25 anos, considera que as sanções ao Gazprombank poderão ter “graves consequências” para o orçamento, “se não forem encontradas soluções alternativas ou se as isenções não forem concedidas pelos EUA” a alguns países. . “O banco central russo está lutando para encontrar uma maneira de lidar com isso. As evidências sugerem que ainda está em busca de uma solução”, disse ele à DW.

Oleg Buklemishev, economista baseado em Moscou, disse ao vídeo podcast DW Novosti Show que os últimos desenvolvimentos são um reflexo das diversas pressões que a economia russa tem enfrentado desde a invasão.

“O país, sofrendo e deslocando exportações e importações de uma direção para outra, arca com custos colossais em logística e vendas”, disse ele. “É tudo absurdamente caro. E, ao mesmo tempo, eu diria que é ingênuo esperar que você e sua moeda se fortaleçam.”

O que isso diz sobre o estado da economia russa?

Desde que a Rússia começou a aumentar drasticamente os gastos com a defesa, os especialistas alertaram para os perigos do sobreaquecimento da sua economia de guerra. Embora o país tenha registado um forte crescimento do PIB e um nível de desemprego recorde, como resultado do alarde de gastos, as pressões inflacionistas aumentaram.

A Rússia publicou esta semana novos dados que sublinharam alguns dos problemas. Num contexto de grave escassez de mão-de-obra devido ao envio de trabalhadores para lutar na Ucrânia e ao facto de mais de 1 milhão de trabalhadores altamente qualificados terem deixado a Rússia devido à guerra, os salários reais aumentaram 8,4% em termos anuais em Setembro.

O aumento dos rendimentos e dos gastos fez com que os preços de importantes produtos de consumo, como a manteiga, aumentassem tanto que o roubo se tornou comum. Em muitas lojas, a manteiga é agora vendida em caixas fechadas com cadeado.

O que o governo disse?

O banco central disse que a sua decisão de interromper as compras de moeda estrangeira “foi tomada para reduzir a volatilidade dos mercados financeiros”.

O ministro da Economia, Maxim Reshetnikov, disse que a volatilidade do rublo se deveu à força do dólar americano e às preocupações do mercado após as sanções contra o Gazprombank. Não foram o resultado de “fatores fundamentais”, ele disse à agência de notícias russa Interfaxacrescentando que a situação “se estabilizaria em breve”.

Há sugestões de que um rublo fraco será adequado aos enormes planos de gastos de Putin. Um rublo fraco significa que o Kremlin poderá ter mais moeda nacional para gastar, uma vez que as suas exportações de petróleo e gás são normalmente compradas em moedas estrangeiras.

O ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, sugeriu isso no início desta semana. “Não estou dizendo se a taxa é boa ou ruim. Só estou dizendo que hoje a taxa de câmbio é muito, muito propícia às exportações”, foi citado pelas agências de notícias estatais.

O ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, disse que um rublo fraco é bom para as exportações Imagem: AlexeixDanichev/SNA/IMAGO

Weafer disse que o governo vê a queda do rublo como uma oportunidade de converter os ganhos em moeda estrangeira em tantos rublos quanto possível antes do enorme aumento orçamental em 2025.

“Quer manter o défice orçamental baixo”, disse ele, acrescentando que também pensa que poderão ver vantagens em termos de tornar as suas exportações, como fertilizantes, mais baratas para potenciais compradores.

Como é provável que isso aconteça a partir daqui?

A economia da Rússia já desafiou previsões sombrias antes. Quando os EUA, a UE e o Reino Unido impuseram sanções a Moscovo no início de 2022, os líderes alegaram que isso paralisaria a economia do país.

No entanto, as suas enormes reservas de petróleo e gás proporcionaram-lhe receitas enormes ao longo de 2022, enquanto a sua capacidade de escapar às sanções significou que foi capaz de manter receitas saudáveis ​​durante grande parte de 2023.

Embora tenha demorado algum tempo a encontrar formas de contornar as sanções, tem conseguido fazê-lo de forma consistente e poderá conseguir fazer o mesmo, apesar das últimas sanções do Gazprombank. Também aprofundou as relações comerciais com a China, a Índia e outrosuma vez que os países europeus se afastaram em grande parte do seu petróleo e gás.

No entanto, há razões para Moscovo estar preocupada. A queda do preço do petróleo atingiu a sua mais importante fonte de receitas. Entretanto, os especialistas dizem que os dados mais recentes sugerem que a economia está a sobreaquecer a um nível que é perigoso para a estabilidade financeira. Isto coloca uma pressão significativa sobre o Kremlin para controlar a situação o mais rapidamente possível.

Weafer disse que o rublo fraco tornará a batalha contra a inflação mais difícil de ser administrada pelas autoridades. No entanto, ele adverte que sempre que o rublo caiu anteriormente, o governo acabou por intervir para corrigir a taxa. “Podemos ver isso novamente antes do final do ano”, disse ele.