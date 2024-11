China prende jornalista por sete anos sob acusação de espionagem | Notícias sobre liberdade de imprensa

Dong Yuyu, ex-editor do Guangming Daily, foi preso em 2022 enquanto almoçava com um diplomata japonês.

Um tribunal na China condenou o jornalista Dong Yuyu a sete anos de prisão por acusações de espionagem, de acordo com um comunicado da sua família, que classificou o facto como uma “grave injustiça”.

Em seu veredicto de sexta-feira, o Tribunal Popular Intermediário nº 2 de Pequim considerou o ex-editor de 62 anos do Guangming Daily, do Partido Comunista, culpado com base em reuniões anteriores com diplomatas japoneses de alto escalão, disse sua família.

De acordo com o julgamento, os diplomatas japoneses com quem Dong se reuniu, incluindo o então embaixador Hideo Tarumi e o atual diplomata-chefe baseado em Xangai, Masaru Okada, foram nomeados como agentes de uma “organização de espionagem”, acrescentou o comunicado.

A polícia guardou o tribunal na sexta-feira, com sete carros da polícia estacionados nas proximidades, pedindo aos jornalistas que abandonassem a área.

A sentença baseada em “nenhuma evidência declara ao mundo a falência do sistema de justiça na China”, dizia o comunicado da família.

A sua convicção implicava que “seria esperado que todos os cidadãos chineses soubessem que o governo chinês poderia potencialmente considerar as embaixadas como ‘organizações de espionagem’”, produzindo um efeito assustador.

“O veredicto de hoje é uma grave injustiça não apenas para Yuyu e sua família, mas também para todos os jornalistas chineses de pensamento livre e todos os chineses comuns comprometidos com um envolvimento amigável com o mundo”, segundo sua família.

Segundo a lei chinesa, alguém condenado por espionagem pode ser preso de três a 10 anos em casos menos graves ou receber penas pesadas, incluindo prisão perpétua, em casos graves.

‘Veredicto injusto’

Dong ingressou no Guangming Daily em 1987, depois de se formar na faculdade de direito da Universidade de Pequim, e foi vice-editor de sua seção de comentários.

Os seus artigos defendiam reformas moderadas, evitando críticas diretas ao presidente Xi Jinping.

Ele se encontrava regularmente com diplomatas de várias embaixadas e jornalistas.

O diplomata japonês que conheceu, um dos dois com quem se encontrou regularmente no passado, também foi detido durante várias horas na altura, mas foi posteriormente libertado.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse então que o diplomata estava envolvido em atividades “inconsistentes com a sua capacidade” na China.

Liberdade de imprensa defensores pediram a libertação de Dong, com mais de 700 jornalistas, acadêmicos e trabalhadores de ONGs assinando uma petição online para que ele fosse libertado.

O National Press Club dos Estados Unidos informou que o jornalista, que participou na prestigiada Harvard Nieman Fellowship em 2007 e contribuiu para as edições chinesas do The New York Times e do Financial Times, foi detido há dois anos enquanto almoçava com um diplomata japonês. em um restaurante em Pequim.

“As autoridades chinesas devem reverter este veredicto injusto e proteger o direito dos jornalistas de trabalharem livremente e em segurança na China”, disse Beh Lih Yi, gestor do programa para a Ásia no Comité para a Proteção dos Jornalistas, um grupo de defesa dos direitos dos meios de comunicação com sede em Nova Iorque.

Ann Marie Lipinski, curadora da Fundação Nieman para o Jornalismo em Harvard, chamou Dong de “um repórter e autor talentoso cujo trabalho há muito é respeitado pelos colegas”.

“Apoiamos muitos na esperança de sua libertação e retorno para sua família”, disse ela.