Risco de tempestades severas se espalha pelo Brasil

O mês de novembro termina com alertas de chuvas intensas e tempestades nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil. Uma frente fria se aproximou do Sul nesta quarta-feira, 27, e trouxe instabilidades aos Estados da região nesta quinta-feira, 28, conforme informou o site Meteored.

A frente fria avança para o norte e provocará chuvas no Sudeste até o fim de semana. Na quinta-feira, no Sul, as instabilidades ganharão força pela manhã, o que aumenta o risco de chuvas e tempestades.

No Rio Grande do Sul, no grande oeste de Santa Catarina e no sul do Paraná, são esperadas chuvas intensas e tempestades isoladas. O fenômeno pode causar alagamentos e destelhamentos.

+ Leia mais notícias de Brasil em Oeste

À tarde, chuvas fortes persistirão nos três Estados, especialmente em Santa Catarina e no Paraná, com riscos de tempestades em Itajaí (SC) e na Região Metropolitana de Curitiba. Já à noite, as chuvas intensas se concentrarão no oeste e no centro do Rio Grande do Sul, enquanto na faixa leste de Santa Catarina haverá chuvas fracas.

Nesta sexta-feira, 29, chuvas fortes retornam ao Rio Grande do Sul, o que inclui Porto Alegre, e também ao oeste paranaense e sul catarinense. À tarde, há risco de tempestades no nordeste gaúcho, no sudeste e no leste catarinense e no leste do Paraná. À noite, as chuvas diminuem, o que ocorre moderadamente no centro-norte do Paraná.

Tempestades atingem o Sudeste

No Sudeste, as instabilidades começarão na quinta-feira à tarde pelo sul de São Paulo. As precipitações se deslocam pelo Estado e geram chuvas fortes e tempestades no meio-oeste, sul e leste, o que inclui a capital. Nos demais Estados do Sudeste, não são esperadas chuvas significativas.

Previsão de precipitação, em mm, para esta sexta-feira, 29, à tarde | Foto: Divulgação/Meteored

Na sexta-feira, as chuvas intensas retornam à tarde, com tempestades em todo São Paulo e no sul de Minas Gerais, o que abrange o Triângulo Mineiro. À noite, as instabilidades se concentrarão no sul mineiro, próximo à divisa com o Rio de Janeiro.

Leia também: “Tempestades severas devem atingir o Brasil a partir desta quarta-feira”

No sábado 30, as chuvas diminuem e o tempo fica mais firme na maior parte do Sul, exceto no Paraná e no leste catarinense, onde chuvas fracas podem ocorrer. As instabilidades continuam em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais à tarde.

No domingo 1º, chuvas leves são esperadas no norte do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. À noite, o sul gaúcho enfrentará novas instabilidades.

Confira a previsão do tempo para as capitais nesta quinta-feira:

Norte

Rio Branco : sol e aumento de nuvens à tarde, com pancadas de chuva;

: sol e aumento de nuvens à tarde, com pancadas de chuva; Macapá : sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada;

: sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada; Manaus : céu nublado com pancadas de chuva isoladas;

: céu nublado com pancadas de chuva isoladas; Palmas : sol entre nuvens, com probabilidade de chuva no final do dia;

: sol entre nuvens, com probabilidade de chuva no final do dia; Belém : céu parcialmente nublado com pancadas de chuva;

: céu parcialmente nublado com pancadas de chuva; Porto Velho : sol pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde; e

: sol pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde; e Boa Vista: tempo firme, com sol durante todo o dia.

Nordeste

Maceió : sol e períodos de céu parcialmente nublado;

: sol e períodos de céu parcialmente nublado; Salvador : sol com pancadas de chuva rápidas;

: sol com pancadas de chuva rápidas; Fortaleza : céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva;

: céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva; São Luís : sol com muitas nuvens e chance de chuva leve;

: sol com muitas nuvens e chance de chuva leve; João Pessoa : céu limpo, com possibilidade de nuvens isoladas;

: céu limpo, com possibilidade de nuvens isoladas; Recife : sol forte durante o dia;

: sol forte durante o dia; Teresina : sol e calor com probabilidade de pancadas de chuva à tarde;

: sol e calor com probabilidade de pancadas de chuva à tarde; Natal : céu claro e sem chuva; e

: céu claro e sem chuva; e Aracaju: sol com algumas nuvens.

Centro-Oeste

Brasília : céu nublado com pancadas de chuva;

: céu nublado com pancadas de chuva; Goiânia : sol e aumento de nuvens, com chuva isolada;

: sol e aumento de nuvens, com chuva isolada; Cuiabá : céu parcialmente nublado, pancadas de chuva ao longo do dia; e

: céu parcialmente nublado, pancadas de chuva ao longo do dia; e Campo Grande: períodos de sol intercalados com pancadas de chuva.

Sudeste

Vitória : sol com aumento de nuvens e chuva isolada no fim do dia;

: sol com aumento de nuvens e chuva isolada no fim do dia; Belo Horizonte : céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia;

: céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia; Rio de Janeiro : céu encoberto e possibilidade de chuva fraca; e

: céu encoberto e possibilidade de chuva fraca; e São Paulo: tempo instável, com chuvas intensas previstas.

Região Sul

Curitiba : sol entre nuvens, com pancadas de chuva no final do dia;

: sol entre nuvens, com pancadas de chuva no final do dia; Florianópolis : céu parcialmente nublado com chance de chuva leve;

: céu parcialmente nublado com chance de chuva leve; Porto Alegre: sol e aumento de nuvens durante a tarde, sem previsão de chuva.

Leia também: