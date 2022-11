Saerb reduz abastecimento de água em Rio Branco após bloqueios em BRS atrasar entrega de produtos químicos

Ao longo do país, manifestantes impedem ilegalmente o tráfego em rodovias federais desde 30 de outubro, contra o resultado da eleição presidencial. No Acre, após fecharem as BRs 364 e 317, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro montaram acampamento em frente ao Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva, no bairro Bosque, na capital.