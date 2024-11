Saiba como excluir automaticamente pagamento associativa pelo Meu INSS

Como Donald Trump prepara-se para o seu regresso à Casa Branca em 20 de janeiro, grupos de defesa dos direitos dos imigrantes preparam-se na expectativa de uma repressão prometida pelo presidente eleito e pelos seus aliados.

Com linha dura como Stephen Miller e Tom Homan selecionados para posições-chave relacionados com a imigração, grupos humanitários tanto nos Estados Unidos como no México dizem que estão determinados a prosseguir com o seu trabalho, mas não têm ilusões sobre os desafios futuros.

“Espero que seja exponencialmente pior do que o primeiro mandato”, disse Erika Pinheiro, diretora do grupo de direitos dos imigrantes Al Otro Lado, à Al Jazeera.

“Penso que a perseguição política será intensificada”, acrescentou ela, dizendo acreditar que os grupos de direitos humanos enfrentarão desafios legais espúrios que irão consumir tempo e recursos.

Entrevistas, discursos de campanha e políticas divulgadas por Trump e seus conselheiros sugerem uma ambição de remodelar fundamentalmente o cenário da imigração nos EUA, com uma campanha relâmpago de deportações em massa bem como potenciais ataques a direitos de longa data, como a cidadania por nascença.

Embora os grupos de direitos humanos digam que estão preparados para desafiar tais esforços, também admitem que uma segunda administração Trump será reforçada por uma vitória eleitoral popular e Maiorias republicanas no Congresso, juntamente com a experiência adquirida nas batalhas sobre a imigração durante o primeiro mandato de Trump.

Deportações em massa

Vários grupos de direitos dos imigrantes que falaram com a Al Jazeera disseram que nem todos os planos de Trump para um segundo mandato são claros, mas todos concordaram que um esforço, em particular, estaria na frente e no centro em Janeiro: uma campanha para reunir e deportar um grande número de pessoas sem documentos que vivem nos Estados Unidos.

Conselheiros como Moleiroum arquitecto de políticas como a ‘Proibição Muçulmana‘ e uma “política de tolerância zero para a entrada ilegal criminosa” – que separou intencionalmente os pais migrantes dos seus filhos durante o primeiro mandato de Trump – sugeriram que o número de pessoas sem documentos poderia estar na casa dos milhões.

“Ele (Trump) parece muito mais preparado do que no seu primeiro mandato”, disse Vicki Gaubeca, diretora associada de imigração e política de fronteiras dos EUA na Human Rights Watch, à Al Jazeera.

“Ele afirmou repetidamente que a sua agenda no primeiro dia será realizar deportações em massa, por isso esperamos ver isso”, acrescentou ela, observando que resta saber como a administração irá reunir os recursos necessários para executar um plano de tão grande escala.

Miller, que foi recentemente nomeado vice-chefe de gabinete de Trump, disse anteriormente que tal esforço incluiria o uso do forças armadas e unidades da guarda nacional e assumirá a forma de uma blitz destinada a desorientar grupos de direitos humanos. O próprio Trump declarou recentemente que seria declarada uma emergência nacional e que os militares seriam mobilizados para ajudar a facilitar as deportações.

“Quaisquer ativistas que duvidem minimamente da determinação do presidente Trump estão cometendo um erro drástico”, disse Miller ao The New York Times em novembro de 2023, acrescentando que Trump usaria um “vasto arsenal” de poderes federais para realizar deportações abrangentes.

“Os activistas legais da imigração não saberão o que está a acontecer”, acrescentou.

Preocupações legais

Vários activistas e organizações também expressaram preocupação com o facto de o trabalho humanitário na fronteira e a assistência a pessoas sem documentos poderem, por si só, ficar sob pressão crescente.

“Não somos terroristas, não promovemos a migração irregular. Estamos tentando ajudar pessoas e salvar vidas. Colocar água no deserto não é crime. A ajuda humanitária não é crime. Mas eles podem transformá-lo em um, se quiserem”, disse Dora Rodriguez, uma trabalhadora humanitária que trabalha em ambos os lados da fronteira perto de Tucson, Arizona, à Al Jazeera.

“Mas esta é a minha moral. Esses são meus deveres”, acrescentou ela. “Você tem que encontrar coragem.”

Outros disseram que uma série de investigações lançadas pelo Procurador-Geral do Texas Ken Paxton contra grupos de defesa dos direitos dos imigrantes, como o Centro de Defesa dos Imigrantes de Las Américas, poderia servir de modelo para um aumento dos processos penais.

Paxton também liderou um esforço para encerrar um abrigo para migrantes em El Paso, argumentando que oferecer assistência a pessoas suspeitas de serem indocumentadas equivalia ao contrabando de seres humanos.

“Vejo o Texas como uma premonição do que está por vir”, disse Pinheiro, diretor do Al Otro Lado. “Grupos que trabalham em ambos os lados da fronteira estão a ser acusados ​​de facilitar a migração.”

“Espero que alguns de nós enfrentemos processos criminais nos próximos anos. Temos muito cuidado em seguir a letra da lei. Mas estes são processos judiciais falsos. O que você pode fazer para se preparar para isso?” ela acrescentou.

Ativistas no Arizona, um dos quatro estados dos EUA que fazem fronteira com o México, dizem que também estão preocupados. Durante o primeiro mandato de Trump, um voluntário humanitário chamado Scott Warren com o grupo Chega de mortes enfrentou acusações criminais por prestar assistência a pessoas sem documentos num posto de socorro no deserto.

O grupo cria essas instalações para oferecer comida, água e assistência médica aos migrantes retidos cujas vidas estão em perigo. muitas vezes em risco depois de viajar por terreno inóspito durante dias seguidos. Warren foi absolvido em 2019, mas os ativistas temem que tais esforços possam retornar em breve.

“Sob Trump, esperamos que a Patrulha da Fronteira e os grupos de milícias (anti-imigrantes) sejam mais encorajados do que nunca e operem com mais impunidade do que nunca, como vimos durante o primeiro mandato de Trump”, disse No More Deaths num comunicado partilhado com Al. Jazeera. “Mas não vamos desistir da nossa missão e do nosso trabalho.”

‘Você precisa se preparar’

Grupos de direitos humanos estão a tentar preparar-se para o regresso de Trump à Casa Branca e aconselham os membros das suas comunidades a fazerem o mesmo.

“Estamos nos preparando para o que vier”, disse o padre Pat Murphy, diretor do Casa do Migrante abrigo na cidade fronteiriça mexicana de Tijuana, disse à Al Jazeera.

Ele espera que o governo mexicano faça mais para ajudar as organizações humanitárias do lado mexicano da fronteira, sobrecarregadas pela tensão que acompanharia as deportações em massa.

“Sempre haverá pessoas que estão tentando vir. Eles sentem que não têm outra alternativa senão tentar entrar nos EUA”, acrescentou. “Alguns conseguem, outros não.”

Rodriguez, a trabalhadora humanitária no Arizona, disse ter visto um aumento na ansiedade entre as famílias nos EUA com membros indocumentados.

Numa recente entrevista televisiva, perguntaram a Homan, o czar da fronteira, se havia alguma maneira de realizar deportações em massa sem separando famílias. Muitas famílias de imigrantes têm “estatuto misto”, o que significa que algumas podem ter estatuto legal e outras não.

“Claro que existe”, disse Homan. “As famílias podem ser deportadas juntas.”

“Há pessoas que estão aqui há 20 ou 30 anos e não têm antecedentes criminais, e ainda sentem medo de serem tiradas de suas famílias”, disse Rodriguez. “Estamos dizendo às pessoas em nossas comunidades: ‘Vocês precisam conhecer seus direitos, precisam saber o que fazer se um membro da família for preso, precisam se preparar’”.