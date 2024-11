Insoumise a França criticada por ter proposto revogar o crime de glorificação do terrorismo

Jean-Luc Mélenchon e Rima Hassan, durante a última reunião da campanha eleitoral europeia, em Lyon, 6 de junho de 2024. BONNY/NAMORADA

La France insoumise (LFI) apresentou à Assembleia um projecto de lei destinado a revogar o delito de defesa do terrorismo, que segundo a LFI acentuou “a instrumentalização da luta contra o terrorismo” contra “liberdade de expressão”atraindo fortes críticas da direita e também do campo presidencial.

O texto, apresentado pelo deputado da LFI do Norte Ugo Bernalicis e seus colegas da LFI, pretende afastar este delito criado por uma lei de 2014, considerando que nesta matéria é suficiente “a lei de 29 de julho de 1881 que trata dos fatos relativos aos crimes de pedir desculpas por crimes, pedir desculpas por crimes de guerra, pedir desculpas por crimes contra a humanidade”. “Qual democracia ainda pode manter o seu nome quando métodos antiterrorismo são usados ​​para reprimir activistas políticos, activistas comunitários, jornalistas e até mesmo sindicalistas”podemos ler a exposição de motivos.

“Os meios de luta contra o terrorismo em França têm sido regularmente desviados do seu propósito pelos governos em vigor de reprimir a liberdade de expressão”também podemos ler nesta apresentação.

Bernalicis cita o caso do líder da CGT do Norte, Jean-Paul Delescaut, condenado a um ano de prisão suspensa em primeira instância (ele apelou) por “apologia ao terrorismo” através de comentários feitos num folheto de apoio aos palestinianos. “Os horrores da ocupação ilegal se acumularam. Desde sábado (7 de outubro de 2023, data do ataque do Hamas em Israel, nota do editor) eles receberam as respostas que provocaram.poderíamos ler neste folheto.

O deputado da LFI também menciona a presidente do seu grupo, Mathilde Panot, e a eurodeputada da LFI, Rima Hassan, que foram entrevistados em Abril pela polícia judiciária parisiense no âmbito das investigações por “apologia ao terrorismo”.

A Sra. Panot, em particular, foi ouvida sobre o comunicado de imprensa publicado pelo seu grupo em 7 de outubro de 2023, no qual o ataque do Hamas em Israel foi descrito como “uma ofensiva armada das forças palestinas”em um “contexto de intensificação da política de ocupação israelense” nos territórios palestinos.

“É difícil fazer mais desprezível”escreveu o ministro do Interior, Bruno Retailleau, no X, reagindo a esta proposta. “Uma proposta de lei da vergonha. Mais uma infâmia dos Insoumis »julgou por sua vez o presidente do grupo UDR Éric Ciotti.

“Uma semana depois das comemorações dos atentados de 13 de novembro, a LFI propõe revogar o delito de glorificar o terrorismo. Socialistas, como podem pretender governar com eles? O cinismo tem seus limites »por sua vez, o deputado macronista David Amiel ficou indignado, como vários outros do seu grupo.

Diante das críticas, o líder do Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, denunciou “um novo ataque contra a LFI vindo da extrema direita e servilmente assumido pelo funcionalismo político-mídia”. “Em vez de fazer filmes, leia o texto do projeto de lei”ele disse.

