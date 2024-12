Saúde Itinerante Especializado em Neuropediatria realiza 13ª edição em Brasileia

Halyce Santana



A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), promoveu a 13ª edição do programa Saúde Itinerante Especializado Multidisciplinar em Neuropediatria, penúltima edição do ano. A ação que se iniciou em Brasileia, no Hospital Regional do Alto Acre na sexta-feira, 6, se estende até sábado, 7.

O programa tem como meta atender 120 crianças dos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. As crianças já vinham sendo acompanhadas pelo programa e estão retornando para continuidade do tratamento.

A equipe formada para atendimentos no município é composta por profissionais de neuropediatria, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia e estarão oferecendo serviços complementares como emissão de Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea) e capacitações voltadas para o Sistema de Regulação (SISREG), permitindo que os servidores dos municípios deem sequência ao atendimento local.

O secretário de Saúde do Estado do Acre, Pedro Pascoal, destacou a relevância do programa na garantia de acesso à saúde para crianças e suas famílias.

“O Saúde Itinerante Multidisciplinar Especializado em Neuropediatria reforça o nosso compromisso com a população, levando atendimento especializado para mais perto de quem mais precisa. Sabemos que muitos enfrentam dificuldades de deslocamento e, com essa iniciativa, conseguimos não apenas oferecer assistência médica, mas também reduzir as filas do Sistema de Regulação e promover capacitações que ampliam a qualidade do atendimento local. É uma ação que transforma vidas e fortalece o sistema de saúde como um todo”, afirmou.

Além de contribuir para a redução das filas do Sistema de Regulação (Sisreg), o programa tem um papel importante no fortalecimento do levantamento epidemiológico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) no estado. De acordo com o Ministério da Saúde, os sinais do neurodesenvolvimento infantil podem ser observados nos primeiros meses de vida, com o diagnóstico sendo geralmente confirmado entre 2 e 3 anos, por meio de acompanhamento clínico de uma equipe multiprofissional. Essa iniciativa visa identificar casos, garantir assistência especializada e apoiar as famílias, facilitando o acesso a serviços essenciais.

Durante o evento, pais expressaram gratidão pelo atendimento especializado oferecido.

“Foi um dia gratificante, porque eu já não sabia o que fazer com ele. Ele tem um problema na leitura e hoje, com a ajuda de todos vocês, eu consegui entender melhor o meu filho. É um trabalho maravilhoso porque ajuda muitas vidas. Agora nós sabemos como lidar com nossos filhos através dessa ação da Secretaria de Saúde”, afirmou Rogério Flores, pai de Vítor Gonçalves, de 15 anos, que enfrenta atraso na fala.

Mirlândia Sabóia dos Santos, mãe de uma paciente em consulta de retorno, também destacou a importância da iniciativa.

“Sou do município de Assis Brasil e estou com a minha filha já em consulta de retorno. O atendimento é muito bom. Tinha muitas pessoas em espera, mas que já estão conseguindo serem atendidas”, comentou.

Segundo Rosemary Vânia Ruiz, chefe da Divisão de Saúde Itinerante Especializada, o programa busca aproximar os serviços de saúde da população.

“Para dirimir a fila do Sistema de Regulação do SUS, que é o nosso objetivo da gestão, passamos a atender as crianças no local de sua residência e estamos realizando capacitações para o Sisreg. Assim, os servidores dos municípios podem dar sequência ao atendimento e as mães podem procurar o serviço quando se enquadram nos critérios para a emissão da carteirinha do autista”, afirmou.

A última edição do Saúde Itinerante Especializado em 2024 está programada para ocorrer no município de Manoel Urbano, encerrando neste ano o programa voltado à saúde especializada em todas as regiões do estado.

Visualizações: 1