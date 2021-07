Sebrae e Governo premiam melhor frase sobre história da aviação no Acre

Nesta terça-feira (13), o Sebrae no Acre e o Governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), premiaram os vencedores do concurso cultural realizado a partir da exposição “1936: A trajetória – um voo pela história da aviação no Acre”, que ocorreu de 15 a 27 de junho, em alusão ao aniversário de 59 anos do estado.

A exibição da réplica do novo Caça F-39 Gripen, atraiu pelo menos 30 mil pessoas e recebeu cerca de quatro mil visitantes cadastrados. Participaram do concurso alunos convidados pelo projeto Educação Empreendedora do Sebrae, que além de visitarem a exposição, conheceram exemplos de comportamentos empreendedores para o desenvolvimento da aviação no Acre.

“Nós tivemos a possibilidade de fazer algo que voltasse à nossa história, ao resgate dos nossos valores, que é nossa riqueza. Na história da aviação no Acre, a gente tem os comportamentos empreendedores presentes, e isso foi visto na exposição. Hoje temos a satisfação de premiar as três melhores frases e o resultado foi acima do esperado”, declarou o diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos.

O concurso consistiu na criação de uma frase sobre a história da aviação no Acre. Entre as 70 frases recebidas, três foram classificadas como as mais criativas e cada autor recebeu uma miniatura da aeronave Caça F-39 Gripen, além de um voo no helicóptero do Estado, junto ao governador Gladson Cameli.

“O sucesso foi grande e agora nos deparamos com esse momento muito bonito, que é a premiação das três melhores frases que retratam bem o que a exposição transmitiu sobre a história da aviação no Acre”, disse o presidente da FEM, Manoel Pedro (Correinha).

De acordo com o tenente Cesar, a Força Aérea Brasileira (FAB) ficou satisfeita com a repercussão e os resultados obtidos na exposição. “Estamos muito felizes com a dedicação do povo acreano, em prestigiar a exposição, do Governo do Estado e das entidades que se envolveram, não tenho dúvidas que foi um grande incentivo à juventude do Acre, para talvez seguir carreira militar futuramente”, disse.

O campeão do concurso foi Júlio Carvalho, estudante do 6º ano. Sobre ter vencido a competição, ele afirmou: “é uma sensação muito legal ficar em primeiro lugar, ser reconhecido pelas pessoas, eu acho que muita gente gostaria de estar no meu lugar”. O segundo e terceiro lugar ficaram com as estudantes Thaís Andrade Lima e Sarah Jasmyn Silva Sampaio, respectivamente.

Este slideshow necessita de JavaScript.