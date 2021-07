Trio é preso com arma de fogo e mais de R$ 600 em dinheiro no bairro Taquari

Uma ação dos Policiais Militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) resultou na prisão de três criminosos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. A prisões aconteceram na tarde desta quarta-feira, 14, na rua do Sol, no bairro Taquari, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando avistou os três indivíduos em fundada suspeita na rua. Ao perceber a aproximação dos policiais, o trio começou a correr e entrou em um terreno de uma residência. Um dos criminosos ainda tentou se desfazer de uma pistola 9 mm com 4 munições intactas e 1 carregador, jogando em cima da casa. Os criminosos foram abordados e a arma de fogo e uma quantia de R$ 611,00 foram apreendidos.

Diante dos fatos, foi dada a ordem de prisão e o trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.