Sebrae lança projeto LIDER Tríplice Fronteira no Alto Acre

O projeto Liderança para Desenvolvimento Regional – LIDER Tríplice Fronteira, realizado pelo Sebrae no Acre, foi lançado nesta terça-feira (29), no município de Epitaciolândia. O LIDER é uma iniciativa de abrangência nacional e que possui atualmente 64 projetos em andamento. Por meio do projeto, as lideranças são mobilizadas, sensibilizadas, organizadas e qualificadas para construção e implementação de agendas para o desenvolvimento econômico.

A abertura do evento foi realizada pelo diretor-superintendente, Marcos Lameira, e o diretor administrativo financeiro, Francinei Santos. “Foi traçado o projeto LIDER – Tríplice Fronteira para que mais instituições e mais pessoas estejam engajadas no desenvolvimento das micro e pequenas empresas, e do terceiro setor, trabalhando com o máximo de eficiência”, declarou Santos.

Os prefeitos de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, de Xapuri, Ubiraci Machado, e de Cobija, Ana Lúcia Reis, além do representante da Prefeitura de Assis Brasil, Edmilson Lopes e do secretário de Planejamento de Brasileia, Emerson Leão, conheceram as ações do projeto, que busca integrar as lideranças do poder público, entidades privadas e do terceiro setor, para a promoção desenvolvimento sustentável dos municípios.

“Se nós, prefeitos, juntarmos as forças com uma instituição como o Sebrae, e fizermos um planejamento para que 40 pessoas se tornem líderes e comecem a discutir o desenvolvimento, vão existir líderes com uma política traçada para a região, não é uma política partidária”, afirmou o prefeito de Xapuri.

O prefeito Sérgio Lopes ressaltou a necessidade de integrar a gestão com a comunidade. “Precisamos estar mais perto uns dos outros, discutindo políticas públicas e desenvolvendo projetos em conjunto, precisamos conhecer quais os problemas que afetam cada setor produtivo, para que possamos melhorar a gestão e desenvolver políticas que realmente vão de encontro às necessidades de cada um desses setores”, disse.