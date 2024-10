Segundo turno da eleições tem 42 prisões – 28/10/2024 – Poder

Joanesburgo, África do Sul – Enquanto investigadores jurídicos sul-africanos estavam num local não revelado na semana passada, correndo contra o tempo para finalizar centenas de páginas de provas que provassem a intenção de Israel de cometer genocídio em Gaza, em Israel, os líderes reunidos perto da fronteira de Gaza apelavam à Faixa sitiada e bombardeada para ser esvaziado de palestinos.

Durante o Conferência “preparando-se para colonizar Gaza”realizado numa zona militar restrita em Be’eri na última segunda-feira, o ministro da Segurança israelense, Itamar Ben-Gvir, foi gravado pedindo a “migração” dos atuais habitantes de Gaza e a possibilidade de uma futura expansão de assentamentos israelenses lá – algo considerado ilegal sob o direito internacional .

“(Vamos) dizer-lhes: ‘estamos a dar-vos a oportunidade, saiam daqui para outros países’”, disse Ben-Gvir, enquanto as forças israelitas continuavam o seu bombardeamento de Gaza, que durou mais de um ano. “A Terra de Israel é nossa.”

Diplomatas sul-africanos afirmam que declarações como estas oferecem provas inegáveis ​​da intenção genocida de Israel – algo que devem provar perante o Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) num caso em curso.

Segunda-feira (28 de outubro) é o prazo para a África do Sul apresentar um memorial detalhado contra Israel à CIJ, disseram advogados e diplomatas à Al Jazeera. A sua submissão legal visa estabelecer definitivamente que as ações militares de Israel em Gaza equivalem a genocídio.

Apesar de novas provas surgirem diariamente, altos funcionários sul-africanos instruíram a equipa jurídica a manter o que já tinham recolhido para cumprir o prazo que se aproximava.

A equipa jurídica está, no entanto, confiante de que as centenas de páginas de provas são mais do que suficientes para sustentar o seu caso.

“O problema que temos é que temos demasiadas provas”, explicou o Embaixador Vusimuzi Madonsela, representante da África do Sul em Haia, à Al Jazeera.

Zane Dangor, diretor-geral do Departamento de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, disse: “A equipa jurídica dirá sempre que precisamos de mais tempo, que há mais factos a caminho. Mas temos que dizer que você precisa parar agora. Você (tem) que se concentrar no que você tem.

A submissão legal sul-africana de 500 páginas visa expor um padrão de vítimas em massa em Gaza, onde quase 43.000 palestinianos foram mortos desde Outubro de 2023, o que as autoridades sul-africanas argumentam que excede qualquer resposta militar proporcional aos ataques do Hamas em 7 de Outubro do ano passado.

A África do Sul tem afirmado, desde a sua aplicação provisória em Dezembro do ano passado, que a intenção de Israel vai além dos objectivos militares, visando, em vez disso, o despovoamento total de Gaza através da violência extrema e do deslocamento forçado.

Em seu aplicação iniciala África do Sul apresentou 84 páginas apelando ao tribunal para declarar Israel culpado de suspeita de genocídio e ordenar-lhe que, entre outras coisas, interrompa a sua invasão em Gaza.

Durante as alegações orais em Haia, a equipa jurídica sul-africana baseou-se em declarações feitas por políticos israelitas da altura, em vídeos da destruição em Gaza e em mapas que mostravam como as terras palestinianas tinham sido invadidas.

‘Improvável’?

A CIJ estabeleceu firmemente o prazo de segunda-feira para a África do Sul provar, no papel, que Israel é culpado de genocídio.

No entanto, este é um feito descrito pelos especialistas em direito internacional como “quase improvável”.

A professora de direito internacional da Universidade da Cidade do Cabo, Cathleen Powell, disse que o desafio da África do Sul é provar a intenção genocida em nome do Estado de Israel e mostrar uma ligação entre os comentários feitos pelas autoridades e a natureza programática da destruição de Gaza.

“Se conseguirem encontrar declarações genocidas de funcionários do Estado e mostrar que isso levou diretamente a um programa específico que levou à destruição no terreno, então esse é provavelmente um caso muito forte, mas é uma ligação muito difícil de provar.”

Ela disse que não havia dúvida de que crimes de guerra estavam sendo cometidos em Gaza, mas invocar a convenção do genocídio significava que a África do Sul tinha de provar que o Estado era responsável.

“É difícil atribuir a intenção das autoridades ao Estado. É preciso encontrar algo diferente em nome do Estado (de Israel) para mostrar a intenção genocida”, explicou Powell.

Especialistas jurídicos disseram que se a África do Sul não conseguisse provar o dolus specialis – a intenção específica de destruir um grupo, no todo ou em parte – o seu caso cairia por terra.

Dangor, da África do Sul, disse que o caso do seu país era sólido como uma rocha.

“É um caso clássico de genocídio”, disse Dangor, acrescentando que a “intenção é clara”.

“Atos genocidas sem intenção podem ser crimes contra a humanidade. Mas aqui, a intenção está apenas na frente e no centro.

“Estamos vendo declarações de líderes, mas também de israelenses comuns, dizendo ‘matem todos os moradores de Gaza, até mesmo os bebês’”, disse ele.

‘Trabalhando a todo vapor’

Trabalhando dentro de prazos apertados, a África do Sul reuniu uma equipa de elite de juristas, incluindo três consultores seniores de topo da África do Sul, um professor de direito internacional, um advogado britânico e vários advogados e investigadores juniores.

Perto de 100 pessoas trabalharam em diferentes partes do caso nos últimos nove meses, detalharam fontes.

Embora altos funcionários do governo tenham supervisionado, as equipes trabalharam separadamente na elaboração do documento, que foi marcado como “Top Secret” até ser apresentado ao tribunal.

“Temos trabalhado arduamente para elaborar a proposta”, observou a Embaixadora Madonsela.

Encarregado do gerenciamento de projetos, um respeitado escritório de advocacia de Joanesburgo cuidou dos intrincados elementos logísticos, capítulo por capítulo, incluindo traduções e verificação de citações.

O advogado júnior concentrou-se em estabelecer uma ligação clara entre a retórica dos responsáveis ​​israelitas e as acções militares em Gaza, enquanto os advogados seniores elaboraram os argumentos jurídicos do caso para mostrar uma campanha sistemática.

Eles tiveram que condensar milhares de páginas de evidências de “brutalidade impensável” em argumentos jurídicos temáticos, explicou Dangor.

Durante nove meses, investigadores jurídicos foram instruídos não só a enumerar exemplos das terríveis matanças e destruições de Israel em Gaza, mas também a concentrar as provas naquilo que representaria claramente o que a África do Sul argumenta ser o “objectivo final de Israel”: destruir Gaza e forçar a saída dos palestinianos que vivem. lá.

Nas centenas de páginas que serão apresentadas, a África do Sul listou uma ladainha de exemplos em que políticos israelitas e altos funcionários do governo falaram sobre “acabar com Gaza” e “forçar a saída dos palestinianos”.

A África do Sul interpreta estas declarações como uma articulação clara da intenção genocida.

Por exemplo, as observações do Ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, em Novembro de 2023, nas quais fez referência aos planos para Gaza ao mesmo tempo que aludiu a possíveis acções contra o Líbano, são posicionadas como prova de uma agenda israelita mais ampla.

“Estou dizendo aqui aos cidadãos do Líbano, já vejo os cidadãos de Gaza caminhando com bandeiras brancas ao longo da costa… Se o Hezbollah cometer erros deste tipo, aqueles que pagarão o preço serão, antes de tudo, os cidadãos do Líbano. Líbano. O que estamos fazendo em Gaza, sabemos como fazer em Beirute”, disse Gallant na época.

Embora os comentários do ministro tenham sido citados como exemplos de intenção genocida, a equipa jurídica optou por não argumentar que a agora invasão do Líbano por Israel era mais uma prova de que “era sempre a intenção de Israel”.

“Isso acontecerá em audiências orais”, disse Dangor quando questionado sobre isso.

Caso de alto risco

Dangor explicou que o caso se tornou um marco no direito internacional por diversos motivos.

Em primeiro lugar, não tem precedentes que alegações de genocídio sejam apresentadas a um tribunal internacional enquanto as atrocidades continuam a desenrolar-se – e não retrospectivamente, como se viu em casos como os genocídios de Srebrenica ou do Ruanda.

Em segundo lugar, o caso beneficia da documentação em tempo real de alegados atos genocidas, que capta a intenção e a execução com clareza imediata.

Dangor disse que isto é marcadamente diferente dos casos históricos onde as evidências surgiram muito mais tarde e em fragmentos.

Além disso, enfatizou que o caso da África do Sul implica exclusivamente um Estado apoiado pelo Ocidente.

Este factor aumenta consideravelmente os riscos e desafia pressupostos de longa data nas respostas jurídicas internacionais ao genocídio.

Segundo Dangor, os atos genocidas sem intenção podem ser considerados crimes contra a humanidade, mas, neste caso, a intenção é inequivocamente proeminente.

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, expressou confiança na apresentação, afirmando perante o Parlamento em Agosto que acreditava que o caso era sólido e estava esperançoso quanto ao seu resultado. “Estamos confiantes de que temos argumentos fortes para provar que o genocídio está acontecendo na Palestina”, disse ele na época.

Uma vez apresentados, Israel tem até julho de 2025 para apresentar os seus contra-argumentos. Depois disso, as audiências orais na CIJ estão previstas para 2026 – o que significa que o processo legal pode se estender por anos.

Se for aceite, o caso marcaria uma estreia histórica, uma vez que nenhum estado processou outro com sucesso por genocídio ao abrigo da Convenção sobre Genocídio de 1948.

O potencial veredicto poderá ressoar muito além de Israel e da Palestina, estabelecendo um novo padrão na forma como o direito internacional aborda a violência sancionada pelo Estado, dizem os especialistas.

“O que temos dito é que o genocídio é um crime entre crimes”, disse Chrispin Phiri, porta-voz do Ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Ronald Lamola.

A chefe da Associação Internacional de Estudiosos do Genocídio, Melani O’Brien, disse que a submissão da África do Sul foi o início de um processo “importante e demorado”.

“Faz parte do processo de prevenção do genocídio. Serve como um elemento dissuasor”, disse ela sobre o caso, que é um dos quatro atualmente pendentes na CIJ que invocam a convenção do genocídio.

O’Brien disse que embora um veredicto de culpa possa não impedir Israel, pressionaria outros países a reconsiderarem a sua relação com o país.

Dangor reconheceu que um veredicto de culpa poderia não mudar as ações de Israel, mas poderia forçar um embargo de armas.

“Com este nível de depravação, homicídios intencionais e imunidade, onde Israel diz: ‘Cometaremos genocídio e sairemos impunes, como se atrevem a chamar-lhe genocídio’, temos o dever de detê-lo”, disse ele.

“Não temos capacidade para detê-lo com meios militares ou sanções económicas. Esperamos que as ações que tomamos possam levar outros a agir. Isto ocorre porque as consequências jurídicas que emergem de uma constatação de genocídio significam que países terceiros não podem mais encontrar desculpas para fornecer armas (a Israel).”

Falando na cimeira dos BRICS na Rússia na semana passada, Ramaphosa disse aos líderes mundiais que, juntamente com a sua acção legal no TIJ, a África do Sul permaneceu “inabalável” no seu apoio ao estabelecimento de um Estado palestiniano.

“Acreditamos que o mundo não pode ficar parado e assistir à continuação do massacre de pessoas inocentes”, disse o presidente.