Segundo turno das eleições no Uruguai: Eleitores escolhem entre bloco de esquerda e de direita | Notícias Eleitorais

A votação está em andamento no segundo turno das eleições presidenciais do Uruguai, com a aliança esquerdista do célebre ex-presidente José “Pepe” Mujica esperando retornar ao poder após cinco anos de governo de direita no comando da nação latino-americana.

As urnas abriram às 8h (11h GMT) e fecharam às 19h30 (22h30 GMT), com os primeiros resultados esperados duas horas depois.

As pessoas na pequena nação de 3,4 milhões de habitantes têm de escolher entre o candidato esquerdista da Frente Ampla, Yamandu Orsi, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, membro da Coligação Republicana de centro-direita do presidente cessante, Luis Lacalle Pou.

As pesquisas de opinião finais sugeriram que o segundo turno seria muito acirrado, com menos de 25 mil votos potencialmente separando os primeiros colocados.

Ao contrário das acentuadas divisões direita-esquerda nas recentes eleições na Argentina, no Brasil ou no México, a arena política do Uruguai é relativamente livre de tensões, com sobreposições significativas entre as coligações conservadoras e liberais que disputam o cargo, aliviando um pouco o impacto do resultado final de domingo.

O Presidente Luis Lacalle Pou obteve uma taxa de aprovação de 50 por cento, mas a coligação conservadora no poder tem lutado para defender o seu historial em matéria de criminalidade, apesar de presidir ao aumento do emprego e dos salários.

Orsi, que prometeu uma abordagem política de “esquerda moderna”, obteve 43,9% das eleições. Votação de outubro para a Frente Ampla e enfrentará Delgado, que obteve 26,8 por cento, mas também tem o apoio do conservador Partido Colorado que, junto com seu Partido Nacional, obteve quase 42 por cento dos votos. Os dois partidos fizeram o mesmo em 2019, vencendo as eleições.

Sem novas promessas

Orsi tem procurado tranquilizar os uruguaios de que não planeia uma mudança política drástica na nação tradicionalmente moderada e relativamente rica.

Delgado, entretanto, pediu aos eleitores que “reelegessem um bom governo”, procurando capitalizar a popularidade do Presidente Lacalle Pou, que constitucionalmente não pode concorrer à reeleição imediata.

Nenhuma das coligações tem maioria absoluta na Câmara dos Deputados após a primeira volta das eleições em Outubro. Mas a Frente Ampla de Orsi conquistou 16 dos 30 assentos no Senado. Ele argumenta que sua maioria no Senado o coloca em uma posição melhor para liderar o próximo governo.

Ambos os candidatos esperam atrair os cerca de 8% dos eleitores da primeira volta que optaram por partidos mais pequenos e não alinhados, bem como aqueles que não compareceram em Outubro. Mas nenhum dos dois fez novas promessas nas últimas semanas para apelar a eles, e os investigadores dizem que um debate televisivo na semana passada parece ter tido pouco efeito.

“Não sei em quem estou votando”, disse Rosario Gusque, 42 anos, da região de Canelones, onde Orsi foi prefeito anteriormente. “Menos ainda depois de ver o debate.”

Uma questão que surge no momento em que o maior ano eleitoral da história chega ao fim é se o Uruguai irá contrariar a tendência global de os partidos no poder perderem quota de votos em comparação com as eleições anteriores. Os eleitores prejudicados pela inflação e pelos elevados custos de vida puniram os partidos no poder, incluindo no Reino Unido, no Japão e nos Estados Unidos.