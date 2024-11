Segurança Pública encerra Operação Adsumus 2 e intensifica combate a crimes em regiões isoladas do Acre

Annie Manuela



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), promoveu, nesta sexta-feira, 8, uma oficina de comunicação para os servidores da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco. Realizado no auditório da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o evento reuniu mais de 30 profissionais, incluindo assessores, sociais mídias e fotógrafos de secretarias municipais, com o objetivo de aprimorar a comunicação institucional.

A capacitação abordou temas essenciais para a produção de conteúdo, como estrutura do texto jornalístico, técnicas de captação de imagens complementares aos textos e a importância da revisão, além da utilização de aplicativos para produção e edição de cards e vídeos institucionais. Com essa troca de conhecimentos, as instituições visam melhorar a clareza e a qualidade das informações transmitidas à população.

Taigua Menezes, servidora da Fundação Garibaldi Brasil, destacou o impacto da oficina em seu trabalho: “Eu vejo esse curso de treinamento como uma forma de aprendizado, porque eu trabalho com tudo lá na minha secretaria. Eu produzo texto, faço vídeo, tiro foto, então, isso vai ser muito importante para o meu desenvolvimento. Vou usar muito as informações que aprendi hoje, informações de texto, de vídeo, etc”.

Para Vitor Lima, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Município, a oficina proporcionou uma oportunidade valiosa de troca de experiências. “Eu acho que é muito interessante a gente ter um intercâmbio com pessoas que têm outras experiências. A gente veio aqui adquirir esse conhecimento do pessoal do Estado, que já trabalha há um tempo. É sempre bom ouvir coisas novas, aprender coisas novas. Eu acho que está sendo muito proveitoso ter esse pessoal aqui ajudando a gente”, afirmou.

O editor-chefe da Agência de Notícias do Acre e secretário de Estado de Comunicação em exercício, Elenilson Oliveira, foi um dos palestrantes da oficina e enfatizou a importância dessa integração entre as equipes dos governos estadual e municipal.

“A Secom recebeu esse convite, e nós ficamos muito orgulhosos de poder colaborar com o trabalho dos colegas da Prefeitura de Rio Branco. É uma troca de experiências. A comunicação institucional precisa dessas atualizações, dessas atividades onde todos os profissionais estejam integrados, para que o discurso institucional seja o mesmo para todas as secretarias”, ressaltou.

Oliveira também destacou que o trabalho da Agência de Notícias tem sido referência em comunicação institucional, com matérias premiadas nacionalmente, fruto de um esforço contínuo para levar uma comunicação eficiente e assertiva ao público.

“Temos destaque para algumas matérias especiais que nós produzimos, inclusive com premiações, tanto estaduais como nacionais. Recentemente, nós tivemos uma matéria que foi premiada nacionalmente, onde a equipe foi convidada para receber em Belém a premiação. Então, é o resultado de um trabalho que nós temos feito no governo do Estado do Acre, especificamente na Secretaria de Estado de Comunicação”, explicou.

Miriam Moura, coordenadora da Assessoria de Comunicação municipal, ressaltou o propósito inicial da oficina, voltado para a formação de novos profissionais na área.

“A ideia inicial dessa capacitação é porque, como nós trabalhamos com alguns profissionais já experientes e outros assessores que foram alocados nas secretarias, mas que ainda não têm experiência com o texto jornalístico, buscamos justamente unir experiência e inexperiência. Queremos capacitar essas pessoas para que possam fazer um bom trabalho nas secretarias onde estão, para levar a informação correta, precisa, como deve ser, para a população”, explicou.

A iniciativa da Secom demonstra o compromisso do governo em fortalecer a comunicação institucional e aprimorar o trabalho de seus profissionais, assegurando que a mensagem transmitida à população seja clara e alinhada com os objetivos das gestões estadual e municipal.

