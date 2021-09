Sem energia, ponto de vacinação contra Covid no Taquari suspende atendimento na capital

Em nota, a Energisa disse que a interrupção ocorreu para realização de manutenção e melhorias na rede de distribuição e que o desligamento da rede elétrica é uma medida necessária para melhorar a qualidade no fornecimento da energia aos clientes, bem como item de segurança para as equipes de campo e população em geral. Destacou ainda que o desligamento foi informado 72 horas antes.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 953.833 doses de vacinas e foram aplicadas 698.699 doses na população até este domingo (5), data da última atualização. Das doses, 479.057 pessoas tomaram a primeira dose, 207.905 a segunda e 11.737 a dose única. Rio Branco aplicou 319,1 mil doses e Cruzeiro do Sul 95,4 mil.