Sem medo do Ministério Público, prefeito Maranguape autoriza mais de 50 diárias num único dia

Mesmo após o Promotor de Justiça de Tarauacá, Dr. Júlio César de Medeiros, instaurar investigação contra a Prefeitura de Tarauacá por possíveis irregularidades em diárias praticadas pela prefeita, vice-prefeito e secretários, o prefeito em exercício Raimundo Maranguape de Brito (PSD) não temeu a Promotoria de Justiça.

No final de maio, o MPAC instaurou Notícia de Fato para investigar as diárias concedidas pela prefeitura (veja aqui).

Nesta terça-feira, 14, mais de 50 (cinquenta) diárias foram autorizadas pelo prefeito Maranguape. As autorizações das diárias foram publicadas no Diário Oficial do Estado, edição nº. 13.306, fls. 203/206 (clique aqui).

Entre os beneficiados com diárias desta terça-feira, estão ANA MARIA BATISTA DA SILVA (possível parente do vereador Chico Batista), MARIA LUCICLEIA NERY DE LIMA (irmã da prefeita Néia), GEÂNIA PORTELA SOUZA (secretária municipal), CAMILA FIGUEIREDO ALBUQUERQUE (secretária municipal), LAURO BENIGNO DE SOUZA (ex-vereador), MACKENZ OLIVEIRA DOS SANTOS (genro do vereador Chico Batista e secretário Municipal), dentre outros.

Veja todas as diárias, clicando aqui.