Sem saber próprio nº, criança de escolinha do AC ganha tênis pela 1ª vez: “Não tenho condições”

O que era para ser apenas mais um dia de atividades na Escolinha Solidária, situada no município de Tarauacá, distante 400 km da capital Rio Branco (AC), virou um dos dias mais felizes do garoto Vinícius Júnior, 11 anos. De família carente, o menino que tem nome do craque brasileiro do Real Madrid, da Espanha, ganhou sapatos pela primeira vez na vida.