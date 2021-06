Acre tem 64 novos casos e nenhuma morte por Covid-19 nesta quarta

O Acre não confirmou nenhuma morte ocasionada por infecção do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o total de óbitos provocados pela doença permanece em 1.697 em todos os 22 municípios.

Os dados do boletim epidemiológico desta quarta-feira, 9, apontam que o número de novos casos também diminuiu. Foram confirmadas 64 novas pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número de infectados saltou de 83.409 para 83.473

Até o momento, o Acre registra 222.768 notificações de contaminação pela doença, sendo que 139.143 casos foram descartados e 152 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 78.503 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 128 pessoas seguem internadas até o fechamento deste boletim.