Senado dos EUA também está em disputa no dia da eleição – DW – 11/05/2024

Muitas pessoas ao redor do mundo estarão observando de perto quem será eleito para ocupar a Casa Branca na terça-feira: candidato democrata Kamala Harris ou ela Rival republicano, Donald Trump. Mas a quantidade de poder que Harris ou Trump irão exercer no cargo será em parte decidida nas eleições para o Congresso dos EUA, onde a totalidade dos 435 assentos da Câmara dos Representantes e 33 dos 100 senadores estarão em votação.

Os membros da Câmara representam círculos eleitorais com aproximadamente o mesmo tamanho populacional. Eles são eleitos a cada dois anos. Os republicanos detêm uma estreita maioria na Câmara dos Representantes desde as eleições intercalares de 2022. As pesquisas esperam uma disputa acirrada entre republicanos e democratas este ano.=

O Senado tem duas cadeiras para cada estado. Isto significa que um estado dos EUA como o Wyoming, com uma população de menos de 600.000 habitantes, tem tanta influência na Câmara como a Califórnia, com os seus quase 39 milhões de cidadãos. Os 100 senadores são eleitos cada um para mandatos de seis anos. No entanto, os deputados são divididos em três turmas, cujos mandatos de seis anos são escalonados, sendo que um terço dos senadores se candidatam a cada dois anos. Este ano, serão eleitos senadores da classe I; que foram votados na Câmara no meio da presidência de Donald Trump em 2018.

A sobreposição de ciclos eleitorais foi consagrada na Constituição para manter uma certa estabilidade, diz Katja Greeson, diretora do Programa Transatlântico do Aspen Institute Germany. “A ideia é simplesmente que os senadores possam perseguir os seus objectivos legislativos a longo prazo, em vez de terem de se concentrar em campanhas eleitorais”. Greeson disse à DW. Dito isto, “estou um pouco céptico quanto a se este será o caso na realidade – há uma campanha eleitoral permanente nos EUA”.

Desvantagem estratégica dos democratas

Em 2024, os democratas terão de defender 19 cadeiras ocupadas pelo partido, bem como quatro ocupadas por senadores independentes que geralmente se aliam a eles. Dos 49 senadores republicanos actualmente em funções, apenas onze são candidatos à reeleição, enquanto os restantes 38 ainda estão a meio dos respectivos mandatos. Os Democratas, portanto, têm muito mais a perder.

Com o cenário político cada vez mais polarizado dos EUA, tornou-se menos comum o eleitorado votar em diferentes partidos nas eleições presidenciais e para o Congresso, disse Greeson. “No entanto, a divisão dos votos pode ser decisiva este ano.” Ela cita como exemplo o estado de Maryland, que é considerado amplamente pró-Harris no nível presidencial. Mas o actual senador democrata de Maryland não se candidata à reeleição, com o republicano moderado Larry Hogan a competir contra a democrata Angela Alsobrooks pelo lugar. “Ele (Larry Hogan) é muito popular em Maryland, e eu definitivamente espero que alguns eleitores votem nele, assim como em Harris.”

Em Montana, as pesquisas sugerem que o democrata Jon Tester poderá perder sua cadeira no Senado para o republicano Tim Sheehy. As pesquisas esperam que a disputa mais acirrada seja em Ohio, onde o atual democrata Sherrod Brown e seu adversário republicano Bernie Moreno estão lado a lado.

Em outros estados, porém, a situação é muito mais clara. O conhecido legislador democrata Adam Schiff, por exemplo, pode esperar ser eleito senador pela Califórnia – anteriormente ele ocupou um assento na Câmara dos Representantes. E no pequeno estado do Wyoming, o senador republicano John Barrosso provavelmente garantirá um quarto mandato.

O que isso significa para o novo presidente

Se Trump vencer o eleição presidencialele poderia acabar lidando com uma Câmara dos Representantes dominada pelos Democratas, limitando os seus poderes.

Outro cenário concebível é que Harris ganhe a presidência, mas enfrente uma estreita maioria republicana no Senado. “Será um revés para Harris se o Senado for republicano”, disse Greeson à DW. “Seria então extremamente difícil para o presidente preencher cargos importantes nos primeiros meses – juízes, membros do gabinete e embaixadores, por exemplo, teriam de ser confirmados pelo Senado”. Ela acrescentou que “é incomum, historicamente, que muitas dessas nomeações sejam rejeitadas, mas não sabemos se um Senado recém-eleito romperia com a tradição”.

É uma disputa acirrada entre os candidatos presidenciais Donald Trump (esquerda) e Kamala Harris (direita) – e quem vencer poderá enfrentar um Congresso hostil Imagem: Brian Snyder/REUTERS

Harris também enfrentaria desafios relacionados com questões ambientais, apoio à Ucrânia, o limite máximo da dívida e propostas para reduzir os preços dos alimentos e investir na habitação. “Ela teria então que buscar compromissos bipartidários desde o início”, disse Greeson.

Este artigo foi publicado originalmente em alemão.