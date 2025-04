Senadora convida Lula a mostra para ‘refletir sobr...

A prisão do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello, por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, e a operação da Polícia Federal que atingiu servidores do INSS e investiga o desvio de mais de R$ 6,3 bilhões serão temas do programa Os Três Poderes, de VEJA, transmitido ao vivo a partir das 12h desta sexta-feira, 25, com apresentação de Ricardo Ferraz.

Os colunistas Robson Bonin, Ricardo Rangel e Marcela Rahal entrevistarão o presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP), Luiz Carlos Argolo, que deve tratar principalmente do escândalo no instituto que culminou com a demissão do então presidente do órgão, Alessandro Stefanutto.

O programa também abordará a detenção de Collor. O caso envolve esquema na BR Distribuidora e foi revelado por VEJA em 2015. Outros temas políticos da semana, bem como a morte, o velório e enterro do papa Francisco, também devem ser discutidos pelos colunistas de VEJA.