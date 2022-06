Sequência de mortes de crianças no Pronto Socorro com insuficiência respiratória gera pânico no Acre

A morte de crianças no Pronto-Socorro de Rio Branco por uma suposta mesma causa tem causado pânico após divulgação em grupos de WhatsApp. As informações não são oficiais, mas geram temor entre os pais. As notícias dão conta de que as crianças estão chegando já muito mal no PS em busca de atendimento e muitas estão tendo que ser entubados.

A reportagem do ac24horas conversou com um profissional de dentro do PS, que pediu para não ser identificado, mas que confirmou as informações. “As crianças estão chegando

já com insuficiência respiratória. A emergência está lotada e foi preciso colocar algumas crianças em outros setores”, diz.

A reportagem também conversou com a diretora do hospital, Dora Vitorino, que pediu que fosse feito contato com a secretária de saúde Paula Mariano.

A gestora afirmou que a Sesacre deve se pronunciar durante uma entrevista coletiva ainda na tarde desta terça- feira. “Vamos chamar a imprensa na tarde de

hoje para esclarecermos tudo, já que essa informações acabam gerando pânico”, afirma.

Ac24horas