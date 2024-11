Será que o boom do cobalto no Congo apanhou a Europa desprevenida? – DW – 25/11/2024

Em Bruxelas, a deputada do Parlamento Europeu, Marie-Pierre Vedrenne, tenta explicar a sua posição sobre a política do continente em matéria de matérias-primas.

“França, Alemanha e todo União Europeia devemos agir em conjunto para garantir um abastecimento sustentável e confiável”, diz Vedrenne, do grupo político liberal pró-europeu Renovar a Europa, à DW.

“A forma como as matérias-primas são extraídas deve corresponder à nossa visão de evitar a exploração e garantir que as crianças não trabalhem em condições horríveis.”

A eurodeputada Marie-Pierre Vedrenne reconhece a necessidade de cobalto da Europa, mas quer evitar a exploração em países produtores de cobalto Imagem: Johannes Meier/streetsfilm

7.000 quilômetros ao sul, perto da cidade mineira de Kolwezi, noRepública Democrática do Congo (RDC), Paul Zagabe Nbanze trabalha numa mina de cobre e cobalto. Seu boné de beisebol é sua única proteção contra o sol escaldante. Aqui, os mineiros trabalham manualmente e carregam nas costas sacos de pedras de 50 quilos.

Ouve-se a batida incessante e rítmica de martelos pesados ​​quebrando a rocha. Nbanze segura dois pedaços, retirados do minério.

“Os brancos compram isso. Nós vendemos, mas não sabemos exatamente o que eles fazem com isso”, diz ele.

Paul Gazabe Nbanze escava numa mina artesanal perto de Kolwezi, RDC Imagem: Johannes Meier/streetsfilm

Não há como contornar o cobalto congolês

A terra vermelha empoeirada em congolês mineração áreas e os salões climatizados da Europa são mundos separados. Mas uma crescente demanda por cobalto os conecta. O cobalto é um componente vital das baterias, que são cada vez mais cruciais para a transição energética da Europa para se tornar neutra em termos climáticos até 2050.

Dois terços do cobalto mundial vêm da República Democrática do Congo. Depois de produzir apenas 800 toneladas métricas em 1994, a produção anual foi de 98.000 toneladas métricas em 2020. Entretanto, a produção de cobalto no resto do mundo também duplicou, mas o crescimento permanece comparativamente pequeno.

Dependências revertidas

A Europa precisa daquilo que o Congo tem, mas a equação não é simples. “75% do processamento de cobalto acontece em China. Portanto, se quisermos realmente utilizar o cobalto, temos de fazer negócios com a China”, afirma Cecilia Trasi, analista climática e energética do think tank europeu Bruegel.

A especialista em energia Cecilia Trasi diz que o acesso ao cobalto e outros minerais envolve fazer negócios com a China Imagem: Johannes Meier/streetsfilm

A eurodeputada Vedrenne está ciente deste desequilíbrio e explica que a China controla atualmente a maior parte das indústrias de valor acrescentado relacionadas com matérias-primas, desde a extração até à reciclagem. Ela diz que os métodos da China na RDC são exploradores, “sem intenção de criar capacidade para acrescentar valor em África, mesmo que esse deva ser o objectivo”.

Poucos intervenientes europeus são visíveis nas áreas mineiras da RDC e, após o refinamento na China, o cobalto chega a Europa depois de fazer pelo menos mais 5 a 6 paradas, estima Trasi.

Para o empresário Simon Tuma Waku, é lógico que os países europeus não sejam necessariamente parceiros desejados para a RDC. Ele foi o Ministro congolês de Minas e Hidrocarbonetos que patrocinou o primeiro código de mineração do país em 2002, após a Segunda Guerra do Congo.

“As nações africanas dizem que também devemos considerar os nossos desejos e sentimentos”, diz ele.

“Não nos obrigue a fazer algo que você acha que é melhor para nós. Em vez disso, pergunte-nos o que queremos fazer. E nós lhe diremos como você pode investir seu dinheiro.”

Confiança congolesa

Há mais de 100 anos, os escravos no Estado Livre do Congo, na verdade uma colónia privada do rei belga Leopoldo II, produziam borracha para o mercado europeu em condições desumanas e sofriam crueldades inimagináveis.

Depois de o Congo ter conquistado a independência em 1960, Mobutu Sese Seko assumiu o poder em 1965. Um sistema de nacionalização, falta de investimento e clientelismo explorador fizeram com que quase nenhum lucro permanecesse na RDC e a produção acabou por entrar em colapso. Somente sob Joseph Kabila, o antecessor do actual presidente Félix Tshisekedi, começaram as tentativas de regular a indústria mineira, atrair empresas importantes e até colaborar com a vizinha Zâmbia com o objectivo de entrar na indústria de fabrico de baterias.

“Abrimos o sector mineiro aos investidores privados para salvá-lo da decadência porque o Estado não conseguiu obter grandes lucros”, diz Tuma Waku à margem de uma feira mineira em Lubumbashi.

Ele elogia o seu próprio código de mineração de 2002 por ressuscitar a indústria. Tendo como pano de fundo novas máquinas reluzentes e uma série de convidados internacionais, Tuma Waku parece ter razão. A lei foi atualizada em 2018 para focar mais na sustentabilidade ambiental da mineração.

O cobalto está em demanda na Europa Imagem: Johannes Meier/streetsfilm

Ideais europeus

Olhando mais de perto, há sinais de projectos europeus na RDC. Por exemplo, o muito alardeado projecto de infra-estruturas do Corredor do Lobito visa ligar Kolwezi à cidade costeira angolana do Lobito. Novas linhas eléctricas, estradas e caminhos-de-ferro dariam às áreas ricas em minerais no sul da RDC melhorias e acesso directo ao Oceano Atlântico e aos mercados orientados para o Ocidente na Europa.

Em Bruxelas, a Comissária cessante da UE para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, salienta sucessos. Ela diz que a UE e os seus estados membros encontraram uma nova autoconfiança sob o lema “Equipa Europa”. A Iniciativa Global Gateway, uma resposta à China Unidade de infraestrutura do Cinturão e Rota.

“É importante investir na cooperação para o desenvolvimento e que a Europa continue a ser uma defensora do financiamento climático, do desenvolvimento humano e do investimento global”, afirma Urpilainen, o que é algo que os parceiros africanos esperam.

Mas, apesar destes esforços, é pouco provável que a Europa se torne em breve o principal parceiro comercial da RDC. A China ainda recebe a maior parte das exportações congolesas e responder aos caprichos das antigas potências coloniais está longe de ser uma prioridade para os poderosos intermediários regionais e industriais. Mesmo os progressos alcançados pela nova lei mineira congolesa permanecem no papel. Organizações não-governamentais locais queixam-se de que o governo não está a fazer nenhum esforço para aplicar a sua própria lei.

Enquanto a Europa se preocupa com as condições de trabalho na extração de cobalto na RDC, os mineiros levantam sacos de minério para serem processados Imagem: Johannes Meier/streetsfilm

Reportagens adicionais: Jan Philipp Scholz, Johannes Meier, Kahozi Kosha. Editado por Sarah Hucal.