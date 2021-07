Servidor aposentado do Incra morre ao perder controle de caminhonete e cair em ribanceira

O motorista aposentado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Sinvaldo Lima dos Santos, de 82 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 12, após perder o controle de sua caminhonete modelo Triton, de cor prata, e sair da pista. A vítima acabou caindo de uma ribanceira no km 10 da BR-364, em frente a um frigorífico na região do bairro Belo Jardim III.

De acordo com informações de familiares, Sinvaldo estava trafegando em no sentido Rio Branco-Porto Velho, com destino a sua fazenda, quando perdeu o controle da direção. O veículo não chegou a capotar, mas com o impacto, Sinvaldo bateu a cabeça no para-brisa e desmaiou.

Populares que presenciaram o acidente acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local o motorista já se encontrava sem vida.

Familiares informaram à reportagem do ac24horas que o idoso Sinvaldo sofria de problemas do coração e pode ter ocorrido um mal súbito, o que ocasionou o acidente. A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal para os trabalhos de perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Um guincho foi acionado e familiares removeram a caminhonete.