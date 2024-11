Servidores da OCA participam de palestra sobre retificação de nome e gênero

Marcelo Torres



A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (Denarc), tem se destacado no enfrentamento ao tráfico de drogas no estado. Criado para reforçar as estratégias de investigação e repressão ao narcotráfico, o NOC alia tecnologia, inteligência policial e o faro apurado de cães treinados para detectar entorpecentes.

Em 2024, o Núcleo participou de 113 operações policiais, que resultaram na apreensão de 28,7 quilos de entorpecentes. A maior parte das ações ocorreu em transportadoras e rodoviárias, locais estratégicos para o combate à movimentação de drogas pelo estado.

O NOC foi criado em 2021, com o objetivo de fortalecer a atuação da Polícia Civil no combate ao tráfico, utilizando cães altamente treinados. Atualmente, o núcleo conta com duas cadelas: Gana e Athena, ambas da raça pastor-belga malinois. Esses animais passam por treinamentos intensivos para identificar substâncias ilícitas, sendo essenciais para localizar drogas escondidas de forma engenhosa por traficantes.

“O Núcleo de Operações com Cães é uma ferramenta indispensável para a nossa atuação. A sensibilidade olfativa dos cães, somada ao trabalho técnico dos policiais, tem nos permitido resultados expressivos no combate ao tráfico. Gana e Athena não são apenas integrantes da nossa equipe, mas verdadeiras parceiras nessa missão de garantir a segurança da sociedade”, disse o delegado titular da Denarc, Saulo Macedo.

Rotina de cuidado e treinamento

O cuidado com as cadelas do NOC é uma prioridade para a equipe. O agente de polícia Ronaldo Saturnino, responsável direto por Gana e Athena, compartilha os bastidores da rotina.

“Elas têm uma alimentação balanceada, com rações de qualidade e, ocasionalmente, suplementos para manter a saúde e o desempenho. O dia começa com uma inspeção para verificar o bem-estar delas, seguida de treinos de obediência e simulações de busca. Além disso, cuidamos da higiene, garantindo que estejam sempre limpas e confortáveis. Todo esse trabalho é essencial não só para a eficiência delas, mas também para mantê-las felizes e saudáveis”, disse.

Além dos cuidados básicos, Gana e Athena contam com períodos de lazer, reforçando o vínculo com seus treinadores e garantindo um equilíbrio entre o trabalho e o bem-estar animal.

O trabalho do NOC tem sido reconhecido como um dos pilares no combate ao tráfico de drogas no Acre. A combinação de habilidades humanas e caninas tem gerado resultados expressivos, reduzindo o impacto do narcotráfico no estado.

“O NOC é um exemplo de como a inovação e a dedicação da equipe policial podem transformar a segurança pública. Seguiremos investindo em treinamento e estrutura para ampliar ainda mais nossos resultados”, enfatizou o delegado-geral, Henrique Maciel.

Com a eficiência comprovada do Núcleo de Operações com Cães, a PCAC reafirma seu compromisso com a proteção da população e o enfrentamento ao crime organizado, garantindo um Acre mais seguro para todos.

