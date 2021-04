Servidores terceirizados desbloqueiam estrada do Quinari após promessa de pagamento

O governo do estado mandou o assessor e ex-deputado, Moisés Diniz, para negociar com os servidores da empresa terceirizada TecNews que desde às 6 horas da manhã bloqueavam a estrada na entrada na entrada do município de Senador Guiomard.

Apesar do clima tenso, Diniz conseguiu convencer os manifestantes a suspender o manifesto após a promessa de que no prazo máximo de cinco dias os salários serão pagos. De acordo com Moisés, se as empresas que não entregarem a documentação até a próxima segunda-feira, 3, o dinheiro será depositado direto na conta dos servidores. “Nós temos dinheiro para pagar todos os meses. A culpa não é do governo, é das empresas que não entregam a porra do documento. Nós já assinamos um convênio com o Banco do Brasil”, esclareceu.

Moisés confirmou que o governo vai cancelar os contratos com as empresas. “É bom está aqui o deputado Roberto Duarte que é independente para que nos ajude a cancelar na Assembleia Legislativa o contrato com essas empresas vagabundas. O que vocês estão dizendo aqui é pouco. Passar quatro meses sem receber salário é um absurdo e uma humilhação”, disse Moisés.

Os trabalhadores decidiram, após ouvir o representante do governo, cancelar o protesto e aguardar a promessa de pagamento. Estiveram presentes no protesto, além de vereadores de Senador Guiomard, os deputados estaduais Roberto Duarte e Fagner Calegário.