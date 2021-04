PF realiza operação contra corrupção de menores em aldeia indígena em Boca do Acre

Agentes da Polícia Federal (PF-AC) realizaram na manhã desta quinta-feira, 29, a operação “Camicuã” que tem objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e corrupção de menores com atuação na aldeia indígena Camicuã, do Povo Apurinã, localizada em Boca do Acre (AM). A operação contou com o apoio da Marinha do Brasil, Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A ação contou com 30 policiais federais que cumpriram quatro ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar e um mandado de prisão preventiva contra o principal investigado.

As investigações tiveram início em 2020, após a Polícia Federal receber informações de que um grupo criminoso havia se instalado na aldeia indígena Camicuã, subjugando moradores locais por intermédio de ameaças exercidas com uso de armas de fogo, além da corrupção de menores indígenas para a prática do tráfico de drogas.

A investigação conduzida pela Polícia Federal no Acre foi chamada de “CAMICUÔ, em alusão à terra indígena onde foi realizada a operação.