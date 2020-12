Shopping da capital tem pouca movimentação na véspera de Natal

Diferente do que vinha acontecendo no decorrer da semana, o Via Verde Shopping registra pouca movimentação de clientes na tarde desta quinta-feira, 24, véspera de Natal. Nos últimos dois dias, o estabelecimento estava com o estacionamento abarrotado de veículos durante todo o dia, onde nem mesmo os carros que realizam transporte por aplicativo pudessem adentrar o local. Os passageiros tinham de se deslocar até a rua do lado de fora do shopping para embarcar.

Porém, nesta quinta, a presença de clientes diminuiu significativamente. A praça de alimentação do shopping contém poucas pessoas. A maioria dos corredores passa a boa parte do tempo vazio ou com baixa movimentação e as lojas estão sem aglomeração.

Já no calçadão de Rio Branco, região central da cidade, a situação era diferente no mesmo horário. Muita gente e aglomeração ao longo da Benjamin Constant. Segundo pesquisa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, 76% dos rio-branquenses devem ir às compras para presentear neste Natal, e apenas 8% não se manifestaram de forma explícita em relação ao assunto.