Simulação de acidente de trânsito marca campanha ‘Maio Amarelo’ em Rio Branco

Para conscientizar a população sobre o alto índice de acidentes no trânsito no Acre, uma colisão com vítimas foi simulada nesta terça-feira (10) na rotatória da Estrada Dias Martins com Avenida Ceará, em Rio Branco. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo para chamar a atenção para um trânsito mais seguro.

A intenção, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), é mostrar o quão devastador um acidente de trânsito pode ser na vida das pessoas envolvidas. Além de bonecos, a cena teve a presença de atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes de trânsito, que fecharam parte da via para tornar o cenário o mais real possível.

O acidente simulado contava com dois carros que aparentavam ter capotado e uma motocicleta que estavam em cima da rotatória. A cena representava um acidente envolvendo motociclista atingido por veículo conduzido por pessoa sem habilitação. A ação chamou atenção dos motoristas que passavam pela avenida, que é uma das mais movimentadas da capital acreana.

“Nossa intenção é chamar atenção da população e hoje estamos aqui em parceria com o Samu, que atende muitos desses acidentes. Hoje temos uma estatística onde 90% desses acidentes de trânsito acontecem por imprudência e isso nos chama bastante atenção, porque significa eles poderiam ser evitados. O trânsito não é uma responsabilidade somente do Detran, é responsabilidade de todos e para isso a gente pede a conscientização da população, principalmente, com atitudes prudentes no trânsito”, afirmou a presidente do Detran-AC, Taynara Martins.

A gestora informou ainda que, por conta do alto número de acidentes de trânsito no estado, o Detran-AC repassou cerca de R$ 25 milhões para a Saúde, para contribuir com as cirurgias eletivas realizadas em pessoas envolvidas nesses acidentes.

“Desde o dia 28 de abril iniciamos as campanhas do Maio Amarelo, são blitz educativas, palestras para público específico, montamos esse acidente de trânsito fake para chamar atenção e diversas outras ações em todo estado para educar e orientar as pessoas sobre o trânsito”, disse.

Com 45 mortes no trânsito em 2021 no AC, Detran adere a plano nacional para redução das ocorrências no estado — Foto: Arquivo/PRF-AC

Acidentes de trânsito no Acre

O Acre registrou de 3,8 mil acidentes de trânsito nas rodovias federais e estaduais, incluindo dentro das cidades, em 2021. Por isso, o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), anunciou o retorno dos atendimentos da Justiça Volante para atender ocorrências de acidentes.

Ainda conforme dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), neste ano de 2022 já foram registrados 597 acidentes de trânsito em todo estado. Os dados da PRF são contabilizados até o final de março e do Detran até o final de fevereiro. A capital acreana, entre janeiro e março, registrou 618 acidentes. O balanço aponta que no ano passado, 67 pessoas morreram em acidentes no Acre.

Em 2021, foram registradas 22 mortes nas rodovias federais que cortam o estado acreano, as BRs 364 e 317, segundo balanço da PRF. O número de mortes aumentou 69% em relação a 2020, quando foram contabilizadas 13 mortes.