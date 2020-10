Sindmed-AC lança campanha para o Dia do Médico

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) abre nesta sexta-feira (16) uma campanha de valorização na TV, rádio e redes sociais. O início coincide com a data em que se comemora o Dia do Médico, dia 18 de outubro.

Segundo o presidente do Sindmed-AC em exercício, Guilherme Pulici, a ação de mídia busca mostrar que o médico sempre está presente para atender os pacientes mesmo existindo a falta de equipamentos, medicamentos e condições de trabalho.

“O profissional sempre busca atender, mas, em alguns casos, só existe resolução se o poder público disponibilizar estrutura capaz de oferecer meios para o diagnóstico, o tratamento ou uma cirurgia”, confirmou o sindicalista.

Entre as dificuldades vividas pelos profissionais está a falta de raio-x, de laboratório, de medicamentos e de equipamentos básicos.

“Os próprios meios de comunicação divulgam todos os dias a dificuldade no atendimento, o que causa transtorno para a população e frustração para o médico”, explicou.

Diferente de outros anos, o Sindmed-AC também deixará de realizar o tradicional Baile dos Médicos devido a pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19) e em respeito as pessoas que faleceram em virtude da doença.

Propaganda divulgada nas rádios: