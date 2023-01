Sine Acre oferece 12 vagas de emprego nesta quinta-feira (5); confira a lista

O g1 acompanhou durante os quatro anos de mandato o cumprimento das promessas de campanha dos políticos na página especial “As promessas dos políticos” e, nesta quinta-feira (5), publicou o último balanço do primeiro mandato de Gladson Cameli (PP) como governador do Acre.

VEJA O BALANÇO COMPLETO

Promessas dos políticos: em quatro anos, governadores cumpriram 4 a cada 10 compromissos de campanha

Na avaliação final, o governador não cumpriu 66% das promessas que fez durante a campanha que o elegeu em 2018. Das 68 promessas, 14 foram cumpridas (21%); 45 não cumpridas (66%) e 9 (13%) foram cumpridas em parte.

Gladson fez promessas específicas em um programa de governo registrado no TSE, em entrevistas e debates e o g1 levantou tudo e separou o que pode ser claramente cobrado e medido.

Novo mandato

Nas eleições de 2022, Gladson Cameli foi reeleito com 56,75% dos votos válidos, com 242.100 votos , contra 24,21%, sendo 103.265 votos de Jorge Viana, PT. No novo balanço de promessas para os próximos quatro anos, foi listado 36 promessas que podem ser claramente acompanhadas e que foram feitas durante a campanha.

BALANÇO PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS

Diferente do primeiro mandato, as metas de Cameli estão mais sucintas e apostam mais no setor de obras para geração de emprego e renda. Ao saber de sua reeleição, ainda em Cruzeiro do Sul, Cameli falou com a impresa e garantiu que vai cumprir com suas promessas de campanha.

“Vamos continuar respeitando a democracia, a liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, cumprir com o que falamos em relação à redução do alto índice de desemprego para que a gente possa, além de gerar emprego, aquecer a economia. Queremos também criar mais oportunidades em todas as áreas como universalizar, por exemplo, um prato extra em todas as escolas estaduais. Temos um programa criado no primeiro ano de governo onde nós vamos comprar tudo aquilo que o pequeno produtor produzir nas suas localidades para que a gente possa utilizar nas refeições dos nossos alunos. Na saúde queremos acabar com as filas eletivas e humanizar mais a saúde, além do atendimento através da telemedicina.”

Quais são os critérios para medir as promessas?

Não cumpriu ainda: quando o que foi prometido não foi realizado e não está valendo/em funcionamento.

Em parte: quando a promessa foi cumprida parcialmente, com pendências.

Cumpriu: quando a promessa foi totalmente cumprida, sem pendências.

Ou seja, se a promessa é inaugurar uma obra, o status é “cumpriu” apenas se a obra já tiver sido inaugurada; caso contrário, é “não cumpriu”. Se a promessa é construir 10 hospitais e 5 já foram inaugurados, o status é “em parte”. Se a promessa é inaugurar 10 km de uma rodovia e 5 km já foram entregues à população, o status é “em parte”.

Quais promessas são levadas em conta?

Promessas feitas durante a campanha: ou seja, o que o candidato promete em discursos, entrevistas, planos de governo, enquanto ainda não foi eleito.

Promessas entre a eleição e a posse: em alguns casos, são consideradas promessas pontuais feitas em ocasiões como o discurso de posse, desde que elas não signifiquem uma redução do que foi prometido na campanha.