Sipam prevê segunda-feira (14) com sol entre nuvens em todas as regiões acreanas

A semana começa com áreas de instabilidades espalhadas pelo Acre, por conta do fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera que favorece a organização de nuvens carregadas na região. Para esta segunda-feira (14), a previsão é de sol entre nuvens em todo o estado, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite em todas as regiões do Acre.