Mais de 145 mil pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Acre

Porém, as autoridades já veem esse cenário de queda mudar. Dados do último boletim, divulgados nessa sexta-feira (11), contabilizam que no período de 4 a 11 de novembro foram registrados 50 novos casos de Covid-19 no estado. A Sesacre reforça que a forma mais eficaz para evitar que a nova variante se alastre no estado é a imunização.