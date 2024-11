Sob pressão de Bruxelas, Meta oferecerá “anúncios menos personalizados”

Mark Zuckerberg, o fundador da Meta, em 25 de setembro de 2024 em Menlo Park, Califórnia. MANUEL ORBEGOZO/REUTERS

No seu impasse com Bruxelas, a Meta faz uma concessão: as suas redes sociais Facebook e Instagram vão oferecer aos seus utilizadores a opção de visualizar “anúncios menos personalizados”, anunciou a empresa na terça-feira, 12 de novembro. Os reguladores europeus exigem há vários meses que a empresa peça o consentimento dos utilizadores da Internet antes de lhes apresentar anúncios direcionados com base nos seus dados pessoais. E, em caso de recusa, oferecer-lhes uma opção gratuita com publicidade não direcionada, o que a Meta até agora se recusou a fazer.

Concretamente, a nova opção será oferecida aos usuários das duas redes sociais “nas próximas semanas”com uma mensagem de notificação oferecendo uma escolha. “Esses anúncios menos personalizados dependem de menos dados, por isso mostraremos anúncios baseados apenas no contexto – ou seja, no conteúdo visto por uma pessoa durante uma visita ao Facebook ou Instagram – e em uma quantidade mínima de dados, incluindo a idade da pessoa , localização, gênero e como interagem com os anúncios”, explica a empresa.

Não escondendo sua preferência por anúncios direcionados, a Meta alerta que “os anúncios serão assim menos relevantes e adaptados aos interesses dos utilizadores, que verão anúncios que consideram menos interessantes”.

Acima de tudo, Meta avisa que esta opção será acompanhada de “intervalos comerciais”, Quem “não pode ser interrompido por alguns segundos”. Semelhante aos comerciais de televisão, esses formatos “são comuns em outras plataformas”justifica Meta, numa alusão ao YouTube, em particular. Este desenvolvimento pretende compensar o menor valor económico de anúncios menos direcionados, vendidos de forma menos dispendiosa aos anunciantes. Permitir que os utilizadores europeus optem por não receber publicidade direcionada, que é o cerne do modelo de negócios da Meta, poderia resultar numa perda de receitas.

Para evitar isso, a empresa de Mark Zuckerberg teve a ideia, em 2023, de oferecer uma versão sem publicidade, mas acessível apenas por assinatura, e não de graça. Isto gerou críticas de associações de consumidores, acusando a Meta de cobrar pela privacidade. A Comissão Europeia também abriu uma investigação em julho, considerando que esta assinatura constituía uma infração à legislação sobre mercados digitais – ou Digital Markets Act (DMA).

