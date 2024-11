Soldados chadianos mortos em confronto com Boko Haram – DW – 11/11/2024

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse que qualquer legislador republicano que concorra para ser um líder do partido no Senado dos Estados Unidos deve permitir-lhe nomear funcionários do gabinete sem um voto de confirmação na câmara.

Os senadores republicanos estão em processo de escolha de seu próximo líder, que exercerá um poder significativo em janeiro, depois que o partido recuperou o controle do Senado dos democratas em as eleições de 5 de novembro.

Em uma postagem em sua plataforma Truth Social no domingo, Trump disse que “qualquer senador republicano que busque a cobiçada posição de LIDERANÇA no Senado dos Estados Unidos deve concordar com as nomeações de recesso (no Senado!)”.

“Precisamos de vagas preenchidas IMEDIATAMENTE!” ele escreveu.

Os senadores dos EUA realizam audiências e votos de confirmação para nomeados presidenciais, como chefes de gabinete de grandes agências governamentais, incluindo o Departamento de Defesa e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

100% concordam. Farei o que for necessário para que suas indicações sejam aprovadas o mais rápido possível. https://t.co/GlrHx2zJXh -Rick Scott (@SenRickScott) 10 de novembro de 2024

Uma cláusula constitucional, no entanto, permite que os presidentes ignorem uma votação no Senado se a Câmara estiver em recesso prolongado.

Mas o Senado não permitiu que os presidentes fizessem as chamadas nomeações de recesso desde que uma decisão do Supremo Tribunal de 2014 limitou o poder do presidente para o fazer.

Desde então, a Câmara realiza breves sessões “pró-forma” quando está fora da cidade por mais de 10 dias, para que um presidente não possa aproveitar a ausência e começar a preencher cargos não confirmados.

Com Trump agora a entrar num segundo mandato, encorajado pela sua vitória eleitoral arrebatadoraa postagem de domingo nas redes sociais sinaliza que ele espera que os republicanos do Senado – e, por extensão, seu novo líder – alinhem-se com suas seleções de gabinete.

A relação de Trump com o Congresso foi tumultuada no seu primeiro mandato, enquanto ele se irritava com a resistência às suas escolhas e procurava formas de contornar os legisladores.

No domingo, com a aprovação de Trump como chave na corrida para ser o próximo líder republicano no Senado, todos os três candidatos que disputam o papel de liderança do Partido Republicano no Senado sugeriram rapidamente que poderiam estar dispostos a reconsiderar a prática de nomeações para o recesso.

Senadores Republicanos Rick Scott da FlóridaJohn Cornyn do Texas e John Thune de Dakota do Sul estão concorrendo em uma eleição secreta na quarta-feira para liderar a conferência do Partido Republicano e substituir o líder de longa data Mitch McConnell.

“Concordo 100%”, disse Scott, que tem o apoio de vários aliados próximos de Trump, numa publicação nas redes sociais em resposta ao apelo do presidente eleito. “Farei o que for preciso para que suas indicações sejam aprovadas o mais rápido possível.”

Cornyn observou em sua própria postagem no X que as nomeações para o recesso são permitidas pela Constituição dos EUA e disse que é “inaceitável” que os democratas tentem bloquear as nomeações de Trump.

Enquanto isso, Thune disse em um comunicado que os republicanos devem agir “rápida e decisivamente” para conseguir os indicados e que “todas as opções estão sobre a mesa para que isso aconteça, incluindo nomeações para o recesso”.

É inaceitável que os Ds do Senado bloqueiem o presidente @realDonaldTrump nomeações do gabinete. Se o fizerem, permaneceremos em sessão, inclusive nos fins de semana, até que cedam. Além disso, a Constituição confere expressamente ao Presidente o poder de fazer nomeações para o recesso.… – Senador John Cornyn (@JohnCornyn) 10 de novembro de 2024

Na sua publicação nas redes sociais, Trump – que ainda não apoiou ninguém na corrida pela liderança – também apelou ao Senado para suspender quaisquer nomeações judiciais pendentes.

“Nenhum juiz deve ser aprovado durante este período porque os democratas estão tentando forçar seus juízes enquanto os republicanos lutam pela liderança. ISSO NÃO É ACEITÁVEL”, escreveu ele.

Os democratas controlaram por pouco o Senado durante o mandato do presidente Joe Biden, durante o qual pressionaram centenas de juízes federais, procurando compensar uma enorme onda de conservadores instalados por Trump durante o seu primeiro mandato.

O próximo Senado será empossado no início de janeiro.

Espera-se que os republicanos ocupem pelo menos 52 cadeiras no Câmara de 100 membros depois de capturar três anteriormente detidos pelos democratas em West Virginia, Ohio e Montana nas eleições da última terça-feira.