Starmer pretende construir ‘relacionamento pragmático e sério’ em reunião com Xi | Keir Starmer

Jessica Elgot in Rio de Janeiro



Keir Starmer será o primeiro primeiro-ministro do Reino Unido em seis anos a reunir-se com o presidente chinês, Xi Jinping, prometendo virar a página das relações Reino Unido-China através da construção de “uma relação pragmática e séria”.

Starmer e a chanceler, Rachel Reeves, têm procurado um descongelamento das relações com a segunda maior economia do mundo por motivos pragmáticos, sugerindo que o Reino Unido não pode alcançar as suas ambições de crescimento sem melhores condições com China.

Mas a medida para aprofundar os laços será provavelmente controversa entre grupos de direitos humanos e representantes da base, e com vários deputados conservadores de alto perfil que foram alvo de sanções impostas pela China.

Tom Tugendhat e Alicia Kearns, ambos proeminentes críticos conservadores da China, pediram a Starmer que aproveitasse a reunião para abordar com Xi a situação dos cidadãos do Reino Unido, incluindo Jimmy Lai, o proprietário da mídia pró-democracia. detido e julgado em Hong Kong.

Starmer se encontrará com o presidente chinês na segunda-feira no Rio de Janeiro na cúpula do G20, uma reunião de líderes mundiais que provavelmente será marcada por divisões sobre a crise climática e Ucrânia.

Nenhum primeiro-ministro britânico se encontrou com Xi desde que Theresa May visitou Pequim em 2018, no meio de um impulso comercial durante as negociações do Brexit, embora Boris Johnson tenha falado com o presidente chinês durante a pandemia.

Desde então, as relações esfriaram significativamente devido às ameaças cibernéticas, à repressão dos direitos humanos em Hong Kong e às sanções contra deputados britânicos.

Rishi Sunak tentou renovar as relações na cúpula do G20 em 2022, onde um acordo bilateral foi planejado, mas cancelado devido aos desenvolvimentos na Ucrânia. Mas os líderes conservadores brincaram em designar a China como uma ameaça à segurança britânica – uma linguagem mais forte do que a utilizada pelos EUA.

Aqueles que sofreram sanções chinesas incluem Tugendhat, o ex-ministro da segurança; Nusrat Ghani, vice-presidente da Câmara dos Comuns; e Iain Duncan Smith, o ex-líder conservador.

Tugendhat disse: “Jimmy Lai – um cidadão britânico – está sendo submetido a um julgamento simulado em Hong Kong. Outros estão sendo ameaçados aqui no Reino Unido.

“É essencial que Starmer levante o caso do Sr. Lai e as ameaças que estamos a testemunhar contra outros cidadãos britânicos que se manifestaram e que estão agora aqui no Reino Unido. Starmer deve defender claramente a Grã-Bretanha contra o regime autoritário de Pequim.”

Kearns, que é ministro das Relações Exteriores paralelo, disse: “O falso julgamento do cidadão britânico Jimmy Lai recomeça na quarta-feira, mas está claramente ausente dos comentários de Starmer. Os interesses britânicos são alcançados quando são definidos de forma clara e não como “pelos caminhos” deixados à margem das discussões. Starmer precisa pedir a libertação de Jimmy agora e ser inequívoco com Xi Jinping.”

O secretário das Relações Exteriores, David Lammy, visitou a China no mês passado, no primeiro sinal de que o novo governo trabalhista via a renovação de melhores laços como uma prioridade. Reeves, que se presume estar a assumir um papel de liderança na procura de novas oportunidades económicas com a China, irá para Pequim em Janeiro.

Nas declarações antes da sua reunião com Xi, Starmer procurou evitar previsões sombrias para a cimeira, na qual haverá uma série de líderes mundiais que enfrentarão a derrota eleitoral. Além disso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que não participará na cimeira, mas o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, estará lá.

“É do interesse do Reino Unido envolver-se no cenário global – seja construindo parcerias fortes e frutíferas com os nossos aliados mais próximos ou sendo franco com aqueles cujos valores diferem dos nossos”, disse Starmer.

O primeiro-ministro espera reunir-se com pelo menos oito líderes mundiais em discussões individuais no Rio.

Falando aos jornalistas a caminho da cimeira, Starmer sublinhou a necessidade de uma abordagem realista, dizendo que era importante que se encontrasse com Xi e sublinhando os potenciais benefícios económicos – sem mencionar os potenciais riscos de segurança para melhores relações.

“Somos ambos atores globais, potências globais, ambos membros permanentes do conselho de segurança e do G20. A economia da China é obviamente a segunda maior do mundo”, disse ele.

“É um dos nossos maiores parceiros comerciais e, portanto, terei discussões sérias e pragmáticas com o presidente quando me encontrar com ele.”

Questionado se a intenção era melhorar as relações desde o governo conservador, Starmer disse: “Acho importante que tenhamos um envolvimento sério, que é o que irei perseguir na minha conversa bilateral no G20”.

O nº 10 disse que qualquer mudança nas relações estaria “sempre enraizada nos interesses nacionais do Reino Unido”, mas disse que havia “áreas claras de cooperação mútua – incluindo na estabilidade internacional, clima e crescimento”. Ele disse que Starmer seria “firme na necessidade de ter conversas honestas sobre áreas de desacordo, enquanto competimos e desafiamos onde for necessário”.

Starmer tem enfrentado algumas críticas em casa pelo número de dias que passou no exterior desde que assumiu o cargo, e esta viagem equivale a mais quatro dias longe do Reino Unido.

Starmer defendeu a viagem – a primeira visita de um primeiro-ministro britânico ao Brasil em 12 anos – como uma oportunidade para catalisar relações com potências económicas emergentes na América Latina, sugerindo pontos comuns com o presidente de esquerda do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre energia verde e protecção dos direitos dos trabalhadores.

Diz-se que Lula está pressionando por uma mensagem forte no comunicado sobre a tributação justa dos mais ricos, mas o presidente argentino Javier Milei, um aliado próximo de Trump que foi o primeiro líder mundial a visitar o presidente eleito em sua residência na Flórida, está relataram estar criando uma série de obstáculos ao texto final. Ele também levantou objeções significativas sobre as metas climáticas na cimeira climática da ONU em Baku.

Starmer negou a futilidade de uma reunião do G20 com uma divisão tão extrema entre os líderes presentes – não apenas sobre a Ucrânia, a fiscalidade e a economia, mas sobre o clima e a igualdade de género. Espera-se que haja apenas uma referência limitada à Ucrânia e a Gaza.

“Vamos encontrar-nos com as maiores economias do mundo nos próximos dias e a minha missão número 1 é fazer crescer a nossa economia e atrair investimento interno para o nosso país”, disse Starmer. “Portanto, vou aproveitar essa oportunidade no G20 para fazer exatamente isso.”