STF e voto direto mobilizam chapas em eleição da OAB-SP – 15/11/2024 – Poder

O acusação do funcionário da CIA Asif Rahman por supostamente A fuga de informações de inteligência dos EUA sobre os preparativos israelitas para ataques retaliatórios contra o Irão em Outubro trouxe à luz a guerra sombria de espionagem e contra-espionagem que tem sido travada entre actores envolvidos num conflito regional há décadas.

O canal Telegram Rahman, com sede no Irã, é acusado de vazar para rejeita qualquer ligação com o governo do Irão, mas que o caso embaraçou uma administração dos EUA que se recuperava de uma decisão anterior condenação de outro de seus dirigentes, Jack Teixeirapelo vazamento de documentos do Pentágono é inegável.

A fuga de informações sobre Rahman dá uma ideia da interacção obscura das agências de espionagem iranianas, israelitas e norte-americanas que ajudaram a moldar o conflito actual e, quase tão importante, a nossa percepção dele.

Capturando espiões

No final de Outubro, a agência de segurança interna de Israel, Shin Bet, disse ter prendido sete cidadãos israelitas que viviam em Jerusalém Oriental ocupada, sob suspeita de realizarem espionagem em nome do Irão.

Um dia antes, outros sete cidadãos israelitas em Haifa tinham sido detidos sob suspeita de ajudarem o inimigo, neste caso, o Ministério da Inteligência do Irão, em tempo de guerra.

Fontes policiais israelenses confirmaram que há suspeita de mais células alinhadas ao Irã operando no país.

Isso não é novo. Em Setembro, o empresário israelita Moti Maman, de 73 anos, também foi acusado pelo Shin Bet e pela polícia israelita de trabalhar com os serviços secretos iranianos, alegadamente oferecendo-se para matar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outras figuras políticas em troca de um pagamento adiantado de 1 milhão de dólares.

Por outro lado, o Irão prendeu vários dos seus cidadãos durante a guerra de Israel em Gaza, sob a acusação de terem colaborado com a agência de espionagem israelita Mossad.

Em dezembro, O Irã executou três homens e uma mulher acusados ​​de agir em nome da Mossad no Irão e realizando actos que vão desde a sabotagem ao rapto de responsáveis ​​de segurança iranianos.

Em Setembro, na sequência dos ataques atribuídos a Israel aos sistemas de comunicações do Hezbollah, aliado do Irão, o Irão anunciou a detenção de 12 cidadãos sob a acusação de colaborar com Israel e planear ataques no país.

Espionagem num mundo em mudança

Embora as intercepções electrónicas, a vigilância e a monitorização das redes sociais se tenham tornado ferramentas valiosas de inteligência, a inteligência humana continua a ser fundamental para a recolha de informações e para a selecção de alvos militares.

“A inteligência humana desempenha um papel significativo na guerra secreta em curso entre Israel e o Irão”, disse Sina Toossi, membro sénior do Centro de Política Internacional.

“Ambos os países estão fortemente envolvidos na recolha de informações com operações de espionagem e contra-espionagem que informam os seus cálculos estratégicos mais amplos”, acrescentou.

Os israelitas detidos em Haifa são acusados ​​de 600 a 700 missões de recolha de informações para o Irão ao longo de dois anos, incluindo atacar um alto funcionário – presumivelmente por potencial assassinato semelhante aos assassinatos de alto perfil de Israel, incluindo o do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irão, em Julho.

“No Irão, Israel demonstrou as suas capacidades através de uma série de assassinatos de alto perfil e missões de sabotagem, muitas vezes atribuídas à penetração profunda da Mossad.

“Por outro lado, o Irão tem feito esforços para estabelecer redes de inteligência humana em Israel, como evidenciado pelas recentes detenções de vários cidadãos israelitas acusados ​​de espionar para o Irão”, disse Toossi.

Virando a maré

Israel, com a sua sociedade pequena e geralmente coesa, há muito é considerado quase inexpugnável por agências de espionagem estrangeiras, disse o analista de defesa Hamze Attar.

No entanto, as tensões do conflito actual, a ascensão da extrema direita e as divisões amargas sobre as reformas judiciais de 2023 defendidas por Netanyahu trabalharam em fissuras sociais pré-existentes, resultando numa mudou fundamentalmente sociedade israelense.

É nessas divisões, sugeriram os analistas, que a inteligência iraniana está a fazer incursões.

O facto de o primeiro grupo dos 14 agentes detidos em Haifa ter imigrado do Azerbaijão para Israel há 10 anos e o segundo grupo ser considerado árabe-israelense e, portanto, ligeiramente fora da corrente principal de Israel é significativo, segundo Attar.

“Isso (era) enorme”, disse ele.

“Israel tem sido pensado como… uma identidade única, ensinada desde cedo que está sob constante perigo de ataque dos seus vizinhos árabes.”

“Se o Irão conseguir fazer com que estes dois grupos” atuem em seu nome em Israel, “eles poderão fazer mais”, disse ele.

Ótimos jogos

As tentativas do Irão de penetrar na sociedade israelita só recentemente vieram à tona, embora há muito que há cobertura sobre o uso de informações secretas por parte de Israel sobre o Irão.

A ajudar os esforços de Israel está o enorme tamanho do Irão, com uma população que supera a de Israel numa escala de cerca de 9,5 para 1 e linhas de ruptura sociais e políticas que atravessam a sua sociedade – desde protestos contra a morte de Mahsa Amini em 2022 por supostamente não usar o lenço de cabeça corretamente até às minorias. exigindo mais direitos.

“O objectivo declarado de Israel desde a Revolução Iraniana de 1979 é fomentar a derrubada do regime a partir de dentro”, disse Ahron Bregman, do Departamento de Estudos de Guerra do King’s College London.

“Isso informa a maneira como eles trabalham. Israel teve um longo período para planear, recrutar e estruturar a sua inteligência dentro do Irão”, disse ele.

Em contraste, o Irão parece ter investido grande parte do seu planeamento a longo prazo na criação de uma rede de aliados, como o Hezbollah do Líbano, que lhe fornecem informações.

As atividades de inteligência pareciam concentrar-se principalmente no recrutamento de palestinos que trabalham em Israel, onde muitas vezes enfrentam preconceitos, ou em esforços de risco relativamente baixo para penetrar na sociedade israelense através das redes sociais.

Em Janeiro, fontes em Israel afirmaram que a inteligência iraniana procurava explorar a raiva popular relativamente às mudanças judiciais e ao destino desconhecido dos cativos levados para Gaza para atiçar a dissidência e persuadir os israelitas a fotografar as propriedades de altos funcionários.

No entanto, “as operações de inteligência de Israel dentro do Irão parecem significativamente mais desenvolvidas e extensas”, disse Toossi.

“O assassinato de cientistas iranianos, de figuras de destaque como Ismail Haniyeh, a sabotagem de instalações nucleares e a comprovada capacidade de Israel de levar a cabo ataques nas profundezas do Irão, todos destacam a forma como se infiltrou eficazmente nos sectores mais sensíveis do país.”

Perseguindo cliques

Para o Irão, plantar histórias comprovadamente falsas destinadas a uma agência de espionagem adversária recolher e divulgar, apenas para depois refutar e desacreditar a agência adversária, pode ser uma arma poderosa na batalha pela influência, disseram analistas.

“O Irão tem um historial de plantar histórias falsas para meios de comunicação ocidentais – incluindo meios de comunicação estrangeiros de língua persa com ligações a Israel e a países do Golfo – para as captarem, o que pode então provar ser falso e ganhar mais credibilidade”, Veena Ali-Khan, um membro da Century Foundation, disse.

“(Houve) relatos na mídia israelense de que (o Brigadeiro General Esmail do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica) Qaani estava morto ou detido para fins de espionagem antes de o Irã provar que estava bem vivo.

“Mais uma vez, os meios de comunicação estatais enfatizaram que os meios de comunicação ocidentais… estavam completamente errados sobre Qaani, reforçando a sua lógica de que os meios de comunicação ocidentais não devem ser confiáveis”, disse ela.

Dissuasão

Controlar a narrativa pública pode ser tão vital para manter a dissuasão como para minar o seu oponente, sugeriu Bregman.

“O Shin Bet e a polícia estão divulgando essas prisões deliberadamente. Trata-se de dissuadir os outros”, disse ele, explicando uma lógica que está em desacordo com os serviços de segurança orientados para a privacidade da imaginação popular.

“Eles estão divulgando seus esforços. Eles estão deixando as pessoas saberem que estão lá, eles vão pegá-los.”

Da mesma forma, salientou Toossi, a publicidade em torno das recentes detenções mascarou numerosas falhas por parte da inteligência israelita, nomeadamente a sua incapacidade de prever os devastadores ataques liderados pelo Hamas de 7 de Outubro do ano passado.

“É importante reconhecer que Israel e a sua mídia de apoio muitas vezes projetam uma imagem de invencibilidade em relação à inteligência israelense que nem sempre se alinha com a realidade”, escreveu ele por e-mail, observando que o momento dos bem divulgados ataques de pagers e walkie-talkies O ataque ao Hezbollah em meados de Setembro foi imposto a Israel quando as preocupações sobre a descoberta da operação ganharam terreno dentro da Mossad.

“Apesar dos sucessos tácticos de Israel, a noção da invencibilidade israelita no domínio secreto ou não é grandemente minada pela situação estratégica cada vez mais precária do país.

“As capacidades de inteligência de Israel são formidáveis, mas ainda enfrenta resistência sustentada e grandes desafios em múltiplas frentes”, escreveu ele.