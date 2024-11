Sudeste Asiático se prepara para ameaças tarifárias de Trump – DW – 11/08/2024

Os líderes do Sudeste Asiático juntaram-se aos seus homólogos em todo o mundo para felicitar Donald Trump em seu Vitória presidencial dos EUAenquanto esperava nervosamente para ver se as tarifas e medidas protecionistas prometidas eram mera política de campanha ou previsões precisas de como ele pretende governar.

filipino O presidente Ferdinand Marcos Jr. disse esperar que a “aliança inabalável” entre os dois Tratado de Defesa Mútua os aliados continuariam a “ser uma força para o bem, abrindo um caminho de prosperidade e amizade na região e em ambos os lados do Pacífico”.

Malaio O primeiro-ministro Anwar Ibrahim felicitou Trump pelo “notável retorno político e pela vitória”, enquanto Hun Manet, o primeiro-ministro cambojano, disse estar “confiante de que o papel indispensável dos EUA na promoção da estabilidade, segurança e prosperidade será ainda mais fortalecido”.

Preocupações comerciais do Sudeste Asiático

Durante a campanha eleitoral nos EUA, a maioria dos cidadãos do Sudeste Asiático prestou muita atenção às promessas de campanha de Trump de impor uma tarifa geral de 10% a 20% sobre as importações de todos os países – uma proposta assustadora para uma região fortemente dependente das exportações para os EUA.

“O Sudeste Asiático teve experiência anterior em lidar com Trump e sua administração, o que significa que eles estão mais bem preparados para a segunda administração Trump”, disse à DW Le Hong Hiep, pesquisador sênior do ISEAS – Programa de Estudos do Vietnã do Instituto Yusof Ishak, em Cingapura.

“Embora a sua vitória possa ser decepcionante para alguns países, não é uma surpresa”, acrescentou Hiep. “Eles irão adaptar-se rapidamente à nova realidade e proteger os seus interesses”.

Bridget Welsh, pesquisadora associada honorária do Instituto de Pesquisa Asiática da Universidade de Nottingham, na Malásia, disse à DW que uma segunda presidência de Trump terá um impacto diferente nos países, com alguns focados inteiramente nos aspectos comerciais.

Para outros, como as Filipinas, a Malásia e Vietnãhaverá “riscos de segurança acrescidos”, uma vez que os laços de defesa dos EUA são fundamentais para a sua segurança num contexto de crescente poder económico e militar da China.

Tempos econômicos turbulentos

Zachary Abuza, professor do National War College em Washington, disse à DW que a vitória de Trump tem “menos consequências” para o Sudeste Asiático do que para a Europa ou o Nordeste Asiático, onde as alianças dos EUA, especialmente com a Ucrânia na sua luta contra a invasão em curso da Rússia, serão sob considerável estresse.

Mas o Vietname, em particular, deveria estar muito preocupado, dizem os analistas. É o maior exportador da região para os Estados Unidos e, depois de Singapura, o país mais dependente do comércio para o crescimento económico.

Durante o seu primeiro mandato, Trump inicialmente teve boas relações com o Vietname. No entanto, as relações azedaram em 2019, à medida que Trump se sentia cada vez mais frustrado com os países que desfrutavam de grandes excedentes comerciais com os EUA. Nesse ano, Trump classificou o Vietname como o “pior abusador” do comércio dos EUA no mundo, pior do que a China, já que o excedente comercial do país com a América se situou em cerca de 51 mil milhões de euros nesse ano.

Nos seus últimos meses, a primeira administração Trump iniciou procedimentos formais para sancionar o Vietname por alegada manipulação monetária, embora a administração Biden tenha abandonado isto.

Hanói esperou nervosamente pelas eleições nos EUA, sabendo que o seu excedente comercial com os EUA aumentou para 96 ​​mil milhões de euros no ano passado.

Mas quase todos os outros países do Sudeste Asiático também são exportadores líquidos para os EUA, pelo que também enfrentarão as consequências se Trump prosseguir com a sua ameaça de impor uma tarifa de 10% a 20% sobre as importações de todos os bens de todos os países, ainda por cima. da sua tarifa de 60% sobre todas as importações chinesas.

Relações EUA-China e Sudeste Asiático

Todos os países do Sudeste Asiático, exceto o Laos, contam com os Estados Unidos entre os seus três principais mercados de exportação.

A Oxford Economics, uma empresa de consultoria, estimou recentemente que as tarifas propostas por Trump poderiam levar a uma queda de 3% nas exportações da “Ásia não chinesa”, embora as economias mais pobres do Sudeste Asiático pudessem sofrer quedas mais acentuadas.

Estes impactos comerciais poderiam ser equalizados se Trump se empenhasse numa abordagem equilibrada. guerra comercial mais dura contra a China pela segunda vez.

“O Sudeste Asiático sofrerá em termos de PIB e de comércio como parcela do PIB se Trump cumprir sua obsessão tarifária”, disse à DW Frederick Kleim, pesquisador da Escola de Estudos Internacionais S. Rajaratnam, em Cingapura.

“Mas talvez menos do que em outras partes do mundo, e o Sudeste Asiático também poderá ver algumas vantagens potenciais”.

Alguns especialistas consideram que Trump ameaçou tarifas de 60% sobre importações chinesas poderia desencadear outra onda de desinvestimento de empresas globais da China, semelhante à fuga de capitais para fora da China experimentada depois que a primeira administração Trump começou a impor tarifas sobre produtos chineses em 2018.

Vários estados do Sudeste Asiático, nomeadamente o Vietname e a Malásia, foram os maiores beneficiários da anterior fuga de investimento do país. China.

Não tão diferente

Os analistas com quem a DW conversou também concordaram que, embora Trump seja um presidente mais “transacional” do que seus antecessores, tal diplomacia é normal no Sudeste Asiático.

Dado que a maioria dos Estados do Sudeste Asiático são autocracias absolutas ou, na melhor das hipóteses, democracias falhadas, muitos líderes da região poderão acolher com agrado uma política externa dos EUA menos centrada nos valores.

“Não temos (democracia) aqui, não queremos adotá-la e não pensamos nas relações exteriores em termos de valor. Os estados do Sudeste Asiático, em geral, pensam em termos de interesse nacional, assim como Trump.” disse Kleim.

Um muito relatado enquete das elites do Sudeste Asiático este ano descobriram que, pela primeira vez, os entrevistados escolheriam a China em vez dos Estados Unidos.

Apenas 49,5% dos entrevistados favoreceram os EUA na iteração de 2024 do Relatório sobre o Estado do Sudeste Asiático, produzido pelo Instituto ISEAS-Yusof Ishak em Singapura, em comparação com 61% em 2023.

