sua mãe indiciada e libertada sob supervisão judicial

A mãe de Santiago, o bebê muito prematuro sequestrado em 21 de outubro em uma maternidade em Seine-Saint-Denis, foi indiciada quinta-feira na França por sequestro e sequestro de menor de 15 anos em uma gangue organizada, anunciou sexta-feira, novembro 8, o Ministério Público de Bobigny. A jovem mãe de 25 anos, chegada quinta-feira ao aeroporto Paris-Charles de Gaulle vindo de Amsterdãfoi então apresentada ao juiz de liberdades e detenção, que a deixou em liberdade, sob supervisão judicial. Uma decisão da qual a promotoria apelou na sexta-feira, disse ele em um comunicado à imprensa.

“Ela explicou detalhadamente (na frente do juiz) e o lugar dele é mais no hospital do que na prisão”disse seu advogado, Romuald Sayagh, à Agence France-Presse (AFP). “Ela está livre. A sua condição foi tida em conta, assim como o facto de ela ter concordado em assumir a responsabilidade e cooperar”.continuou o advogado, que argumentou que a jovem mãe estava “em estado de estresse pós-traumático” desde o parto, como podem ser os pais de bebês muito prematuros, e que ela estava vivendo “com medo” já que havia sido mencionada a colocação do bebê.

O pai ainda detido na Holanda

Santiago, por sua vez, foi repatriado para França no dia 1é Novembro. “Inicialmente hospitalizado, ele agora está colocado na Assistência à Criança”anunciou o Ministério Público de Bobigny. Nascido muito prematuramente, dois meses antes, o recém-nascido, então com 17 dias, foi levado pelos pais de um hospital em Aulnay-sous-Bois, perto de Paris, onde foi colocado numa incubadora. Depois de quatro dias de pesquisa, a polícia holandesa encontrou os dois pais e o bebê no dia 25 de outubro em um hotel em Amsterdã.

Os pais foram colocados em prisão preventiva, aguardando o seu regresso a França. A mãe aceitou o procedimento acelerado de entrega a França, enquanto o pai optou por um procedimento longo e permanece em prisão preventiva nos Países Baixos. “No âmbito do sigilo profissional, não sei dizer porque é que o pai optou pelo procedimento longo. Tudo o que posso dizer é que foi uma decisão cuidadosamente considerada.”disse seu advogado na Holanda, Gerald Roethof, à AFP na quinta-feira.

O caso foi bastante divulgado, devido ao acionamento do sistema de Alerta de Sequestro na França e na Bélgica. Muitos policiais foram mobilizados para encontrar rapidamente o bebê que necessitava de cuidados constantes.