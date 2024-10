Taiwan e o comércio: como a China vê o seu futuro com os EUA após as eleições | Eleições dos EUA 2024

Amy Hawkins, Helen Davidson and Chi Hui Lin



DCifrar as maquinações obscuras da política da elite é uma tarefa com a qual os observadores da China ocidental estão bastante familiarizados. Mas à medida que as eleições nos EUA se aproximam, são os analistas na China que têm dificuldade em ler as folhas de chá sobre o que diferencia Kamala Harris e Donald Trump no que diz respeito à sua posição em relação ao maior rival geopolítico dos EUA.

Os comentaristas estão chamando isso de eleição das vibrações. Para Pequim, apesar dos aplausos e gritos da campanha de Harris, as suas vibrações são em grande parte semelhantes às de Trump.

“Harris dará continuidade às políticas de Biden” em Chinadiz Wang Yiwei, professor de estudos internacionais na Universidade Renmin, em Pequim. Quais são as políticas de Biden? Ele é um “Trumpista sem Trump”, diz Wang.

Harris pouco fez para dissipar a crença de que a sua posição em relação à China será em grande parte a mesma que a de Biden, caso ela ganhe as eleições em Novembro. No seu discurso principal na convenção nacional democrata de 22 de Agosto, a China foi mencionada apenas uma vez: ela prometeu garantir que “a América, e não a China, ganhe a competição para o século XXI”.

Harris tem pouco histórico de política externa para ser julgado. Mas numa política económica discurso em 16 de agosto, ela enfatizou seu objetivo de “construir nossa classe média”, uma visão que Biden tem usado para justificar imposição de altas tarifas sobre as importações chinesas, ampliando a guerra comercial de Donald Trump.

Fundamentalmente, Pequim não vê que haja muita diferença entre uma Casa Branca controlada pelos Democratas ou pelos Republicanos. Na verdade, a atitude agressiva em relação à China tornou-se uma das poucas questões bipartidárias no Política dos EUA.

Em um peça recente para as Relações Exteriores, os principais comentaristas de política externa Wang Jisi, Hu Ran e Zhao Jianwei escreveram que “os estrategistas chineses têm poucas ilusões de que a política dos EUA em relação à China possa mudar de rumo na próxima década… eles presumem que quem quer que seja eleito em novembro de 2024 continuará a priorizar competição estratégica e até contenção na abordagem de Washington a Pequim.” Os autores previram que, embora a formulação de políticas de Harris fosse provavelmente mais “organizada e previsível” do que a de Trump, ambas seriam “estrategicamente consistentes”.

Jude Blanchette, especialista em China do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, também afirma que as relações EUA-China continuariam tensas, independentemente de quem estivesse na Casa Branca. “A relação EUA-China apresenta uma tendência negativa, independentemente de quem assumir o cargo em janeiro próximo, mas um Trump 2.0 provavelmente traria significativamente mais fricção económica devido a uma guerra comercial quase certa”, disse Blanchette.

Mesmo em áreas onde a cooperação EUA-China costumava ser mais frutífera, como as políticas climáticas, há preocupações de que tais intercâmbios estejam em gelo fino. Num briefing recente, Kate Logan, directora associada do clima no Asia Society Policy Institute, observou que a China “parece estar a colocar uma maior ênfase na cooperação subnacional”: diálogos a nível provincial ou estatal em vez de negociações entre Washington e Pequim. Isto é parcialmente motivado pela preocupação de que, caso Trump seja reeleito, a diplomacia climática a nível nacional poderá estar em perigo.

A nomeação de Harris para Tim Waltzo governador do Minnesota, também tem sido um obstáculo para os observadores da América na China. Tendo lecionou na China em 1989 e 1990, e viajou extensivamente para lá nos anos desdeWalz tem mais experiência na China do que qualquer pessoa na chapa presidencial desde George HW Bush. Mas, para além do apoio sustentado de Walz aos direitos humanos na China, não está claro como é que ele poderia ou iria moldar a política da Casa Branca para a China se Harris vencesse em Novembro.

Mais impactante seria a equipe de segurança nacional montada por Harris. O seu actual conselheiro de segurança nacional, Philip Gordon, é uma escolha provável. Em 2019, Gordon assinou um carta aberta alertando contra tratar a China como “um inimigo” dos EUA. Alguns analistas especularam que a sua experiência mais recente dentro da Casa Branca pode tê-lo empurrado numa direcção agressiva. Mas numa conversa recente com o Conselho de Relações Exteriores, um grupo de reflexão em Nova Iorque, Gordon absteve-se de descrever a China como um inimigo ou uma ameaça. Em vez disso, referiu-se repetidamente ao “desafio” da China – um desafio com o qual os EUA deveriam estar preocupados, mas que poderia ser gerido.

Num sinal de que Pequim e Washington ainda planeiam estabilizar as relações, o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, chegou a Pequim na terça-feira para se encontrar com Wang Yi, ministro dos Negócios Estrangeiros da China. No topo da agenda da China estará Taiwanque em janeiro elegeu Lai Ching-te, detestado por Pequim, como presidente. Lai é do partido Democrático Progressista pró-soberania. Para Pequim, uma linha vermelha nas relações EUA-China é o apoio dos EUA às “forças separatistas”, das quais vê Lai como um agente.

Pequim coloca a adesão à sua versão do princípio de “uma só China” – a noção de que Taiwan faz parte do território legítimo da República Popular da China – no centro da sua diplomacia internacional. Na China leitura oficial Após a reunião do presidente Xi Jinping com Biden em novembro, a questão de Taiwan foi descrita como “a questão mais importante e sensível nas relações sino-americanas”.

Certos membros do establishment da política externa chinesa acolhem favoravelmente a ideia de um segundo mandato de Trump, porque vêem Trump como um actor com mentalidade empresarial que não estaria inclinado a fornecer recursos dos EUA ou apoio moral à causa da soberania de Taiwan. Wang, professor da Universidade Renmin, diz que Trump tem menos respeito pelo sistema de alianças internacionais do que Biden, que trabalha a favor da China. “Seus aliados não confiam muito nele… Taiwan está mais preocupado com Trump”, disse Wang.

Mas Trump também é imprevisível. No caso de uma presidência de Trump, observa Blanchette, “ele estará rodeado de conselheiros que são agressivos em relação à China e muito provavelmente pró-Taiwan. Isso não determinará suas decisões, mas irá moldá-las.”

No início do seu mandato presidencial, Trump era bastante popular em Taiwan devido à sua posição dura em relação à China. Mas as opiniões esfriaram, especialmente depois de seu comentários recentes sugerindo que Taiwan deveria pagar aos EUA para defendê-lo. As manchetes locais o compararam a um mafioso comandando uma rede de proteção.

Esses mesmos meios de comunicação aderiram a Walz, concentrando-se no tempo que passou na China e em Taiwan e no seu apoio ao Tibete e a Hong Kong. Alguns o descrevem como o simpático “tio da vizinhança”.

De acordo com um recente Brookings Institution enquete55% das pessoas em Taiwan pensam que os EUA ajudarão a defesa de Taiwan, independentemente de quem esteja na Casa Branca.

Entre analistas e diplomatas, há um acordo provisório, com alguns a afirmar que, embora a retórica fosse muito diferente sob Trump, as políticas reais não mudariam tanto.

“Obviamente, as personalidades são dramaticamente diferentes, mas os interesses nacionais dos EUA não”, disse Drew Thompson, membro sénior da escola de políticas públicas Lee Kuan Yew da Universidade Nacional de Singapura.

“Qualquer administração irá intervir e reconhecer o valor inato de Taiwan para os EUA como um parceiro democrático num bairro difícil, como um importante parceiro de segurança, um importante parceiro comercial e um importante fornecedor de bens de TIC (tecnologia de informação e comunicação).

Estão a ser preparadas contingências em Taipei, mas, na realidade, o apoio dos EUA a Taiwan está fortemente incorporado em leis como a Lei de Relações com Taiwan e – deliberadamente – muito difícil para uma única administração mudar por capricho.

Mas a melhoria das relações através do Estreito provavelmente não está no topo da agenda de Trump, e é pouco provável que ele despenda capital político em Taiwan.

“Penso que o maior interesse dos EUA, se Trump fosse gastar capital político para envolver Xi Jinping, seria a economia dos EUA, e não mediar a paz através do Estreito”, disse Thompson.

Os especialistas pensam que um caso semelhante, primeiro a América, poderia ser apresentado a Trump em relação às tensões no Mar da China Meridional: os EUA e as Filipinas têm um tratado de defesa mútua e os EUA reconhecem formalmente as reivindicações das Filipinas sobre as águas e ilhotas disputadas com a China ( tal como fez um tribunal internacional em 2016). Mas, embora haja receios sobre a atitude inconstante de Trump em relação às alianças internacionais, a posição da anterior administração Trump sobre a disputa estava em grande parte alinhada com a da administração Biden, e o facto de cerca de 60% do comércio marítimo global passar pela hidrovia contestada torna a estabilidade ali. importante para a economia dos EUA.

Para as pessoas normais em Taiwan, as eleições parecem um evento que pode moldar o seu futuro, apesar de não terem voz ativa. Zhang Zhi-yu, um lojista de 71 anos de Hualien, uma cidade na costa leste de Taiwan, diz que Trump é “louco e irresponsável”.

Mas ela conclui: “Não adianta nos preocuparmos com a guerra… somos apenas pessoas comuns. Se um país estrangeiro quiser resgatar Taiwan, pessoas como nós não serão resgatadas primeiro”.