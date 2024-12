Tarcísio anuncia renovação de benefícios fiscais a...

Após 25 anos de negociações, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira, 6, após reunião de líderes dos blocos em Montevidéu, no Uruguai. Em entrevista coletiva, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o “acordo com Mercosul é vitória para Europa”. O tratado tem o objetivo de reduzir ou zerar as tarifas de importação e exportação entre os dois blocos. Para entrar em vigor o processo ainda levará algumas etapas, precisa passar o texto final pela aprovação dos Legislativos dos países do Mercosul, do aval do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu. Em discurso na Cúpula, Lula disse que o acordo de hoje é bem diferente daquele anunciado em 2019. Segundo o presidente, as condições eram inaceitáveis e agora o texto está equilibrado.

Em São Paulo, a crise aberta após os recentes casos de abuso de violência pela PM continua. O ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Silva, afirmou, em entrevista ao programa Os Três Poderes, de VEJA, que a política de segurança pública do estado ‘chegou ao ponto de colapsar’ e que o modelo implementado pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, “efetivamente faliu”. Segundo Silva, a mudança no comando da secretaria seria uma boa “sinalização” e o novo posicionamento do governador Tarcísio de Freitas sobre as câmeras é bem-vindo, mas não é suficiente para responder à crise. Acompanhe o Giro Veja.