Tarifas de Trump: a derrota global do mercado de ações continua

Abril chegou carregado de eventos astronômicos: vai ter Lua Rosa já no próximo dia 13, chuva de meteoros Líridas e vários alinhamentos planetários. E o melhor: os fenômenos serão visíveis em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.

Eles devem colorir as madrugadas do mês. A Lua Rosa, por exemplo, ocorre durante a primeira Lua Cheia da primavera no Hemisfério Norte. Um detalhe: apesar do nome, ela não muda de cor.

O nome está associado à floração do flox musgoso, uma planta de tom rosado típico dessa época do ano. Entre os dias 16 e 25 de abril tem mais: será a vez de uma das chuvas de meteoros mais antigas, as Líridas. Mais de 20 meteoros por hora devem riscar o céu.

Lua Rosa

Segundo a National Geographic, a Lua Rosa é muito importante porque, além de marcar a mudança das estações, tem um simbolismo cultural.

“O flox é uma das primeiras flores a desabrochar neste mês. Seja qual for a cor, caminhar sob a Lua Cheia desfrutando das primeiras flores da primavera é uma experiência maravilhosa”, disse o site Star Walk.

A Lua Cheia alcança um ponto de iluminação mais alto entre 13 e 14 de abril. Segundo o calendário lunar, no Brasil, o estado do Mato Grosso do Sul será o mais privilegiado para observação.

Chuva Líridas

Já entre os dias 16 e 25 de abril, uma das chuvas de meteoros mais antigas vai dar o ar da graça.

O pico está previsto para ocorrer na madrugada de 22 de abril, com até 20 meteoros por hora cruzando o céu a incríveis 49 km por segundo!

Os famosos “riscos de luz” são causados por fragmentos do cometa C/1861 G1 (Thatcher).

Segundo especialistas, as condições para observação serão as melhores porque a Lua vai estar em fase minguante, o que deixa o céu mais escuro nas primeiras horas da noite.

Fenômeno raro

Abril também vai ter vários alinhamentos entre planetas e a Lua.

E o melhor: tudo visível a olho nu, sem precisar de telescópio.

Veja os próximos eventos astronômicos de abril:

10 de abril: Mercúrio e Saturno em conjunção, visível no céu da manhã.

17 de abril: Netuno, Mercúrio, Saturno e Vênus estarão alinhados – um fenômeno raro!

25 de abril: Vênus e Saturno formam outra conjunção, com a Lua próxima, na constelação de Peixes.

A chuva de meteoros Lírida vai ter o pico na madrugada do dia 22 de abril. – Foto: Owen Humphreys/Reuters







