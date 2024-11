Técnicos da Sesacre apresentam iniciativas em Encontro Nacional de Saúde da Criança e do Adolescente

Cássia Veras



Brasília foi palco do II Encontro Nacional de Áreas Técnicas de Saúde da Criança, Saúde do Adolescente e de Aleitamento Materno, realizado de 5 a 7 de novembro. O evento reuniu profissionais de todo o país, incluindo técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que destacaram iniciativas pioneiras na área de saúde infantil e adolescente.

No encontro, representantes do Núcleo de Saúde do Adolescente e do Núcleo de Saúde do Homem, da Sesacre, apresentaram a experiência bem-sucedida: Processo de construção de uma linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças e adolescentes em situação de violências no Acre.

De acordo com Luciana Freire, coordenadora do Núcleo de Saúde dos Adolescentes e Jovens, as estratégias têm como objetivo não apenas melhorar o atendimento às vítimas de violência, “mas também promover uma cultura de prevenção e respeito aos direitos desse público. As medidas discutidas no evento reforçam o compromisso da gestão em implementar ações integradas e de impacto duradouro em prol da saúde pública no Acre”, salientou.

Segundo Johnata Paiva, coordenador estadual de Saúde do Homem, “esse tipo de encontro é de suma importância para diálogos e trocas de experiências tripartite, possibilitando ampliar as estratégias para o fortalecimento das políticas de saúde dos adolescentes, jovens e homens no estado”.

Propostas e implementações para o fortalecimento da saúde da criança e do adolescente no Acre

O encontro trouxe soluções que já começaram a ser implementadas no Acre e outras que serão incorporadas em breve. As principais iniciativas incluem:

Implantação da Linha de Cuidado para Atenção Integral – proposta para atender crianças, adolescentes e seus familiares em situação de violência de forma estruturada e abrangente. Reorganização dos fluxos de atendimento – redesenho do processo de atendimento descentralizado e regionalizado, adaptado às necessidades dos municípios e à rede estadual de saúde. Fortalecimento da Rede de Proteção – colaboração com conselhos tutelares, secretarias de Assistência Social, Educação e Segurança, além do Ministério Público do Acre (MPAC), para proteger crianças e adolescentes. Reforço do Comitê de Proteção – fortalecimento do comitê destinado à proteção de crianças, adolescentes e seus familiares. Pactuação entre governo estadual e municípios – parceria com os 22 municípios do estado para reduzir os índices de violência. Ampliação do Programa Saúde na Escola – expansão das ações de saúde nas escolas, focadas em cultura de paz, direitos humanos, prevenção de acidentes e violências, saúde sexual e reprodutiva, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), saúde mental e vacinação. Empoderamento de adolescentes e jovens – promoção de iniciativas que coloquem os jovens como protagonistas na defesa de seus direitos e na construção de uma sociedade mais justa.

