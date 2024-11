Tenho novidades para você: como se compara a versão dos EUA? | Televisão dos EUA

Callum Jones



“Bligue para Keir Starmer”, declarou um prisioneiro britânico libertado mais cedo da prisão mês passado. “Bem, ele disse mais do que isso”, brincou Charlie Brooker, apresentador convidado daquela semana no Have I Got News for You. “Mas sua sentença foi abreviada.”

Deixa risadas abafadas e gemidos. “Muito bom”, mentiu Ian Hislop, veterano capitão do time no antigo painel de comédia do Reino Unido. Quando uma mariposa foi vista voando pelo estúdio, Paul Merton, o outro capitão, brincou: “Acho que saiu do roteiro”.

Have I Got News for You, na metade de sua 68ª série, é uma instituição britânica. Na melhor das hipóteses, a franquia permanece cortante e sarcástica. Mas as instituições, por mais bem-sucedidas que sejam, atraem poeira. Mais de um punhado de seus mais de 600 episódios pareciam um pouco obsoletos, com a sátira afiada abrindo caminho para trocadilhos medianos e tomadas quentes.

Quando Have I Got News for You finalmente começou a ser exibido nos EUA em setembro, seus produtores tiveram uma oportunidade de ouro para assumir riscos, fazer algo diferente e se destacar na multidão.

No Reino Unido, a série vai ao ar nas noites de sexta-feira na BBC One – um elemento central do principal canal da emissora nacional, mas pouco propício para comédias inovadoras. Seu primo transatlântico tem saído nas noites de sábado na CNN: quase tão próximo do horário nobre quanto um show no meio da manhã em uma estação de metrô.

A sátira da TV americana está pronta para ser perturbada. O mais novo dos quatro apresentadores de chats noturnos da rede está no cargo há nove anos. Mesmo na TV a cabo, os executivos do Comedy Central passaram um ano escolhendo o “novo” apresentador do The Daily Show – e escolheu Jon Stewartsua âncora anterior por 16 anos, até 2015. Esses programas (particularmente The Daily Show sob Stewart) ainda são engraçados, mas raramente parecem novos.

Tenho novidades para você, fiz uma decisão astuta na contratação Roy Wood Jr.o ex-correspondente do Daily Show que foi a manchete do jantar dos correspondentes da Casa Branca do ano passadopara ser o anfitrião nos EUA, e contratando os comediantes Amber Ruffin e Michael Ian Black como capitães de equipe.

As pessoas por trás desta série dizem que ela “cai como uma luva” na CNN, lar de cobertura de notícias de última hora e discussões sérias em mesas redondas. Não tenho tanta certeza. Durante o primeiro episódio, um palestrante se perguntou em voz alta se um pinguim com mais de 200 descendentes conhecia Nick Cannon.

Uma isenção de responsabilidade pré-programa, que teria sido omitida erroneamente da transmissão do primeiro episódio, foi adicionada às pressas a tempo para o segundo. “Esta é a CNN”, começa. “Mas também NÃO é CNN.”

No início deste ano, a rede prometido uma “abordagem inteligente, boba, teimosa e ousada sobre as notícias da semana”: uma reencarnação americana de um programa britânico alimentado por um ciclo implacável de notícias ao longo da última década, desde a miríade de notícias do Brexit erros e erros e o extraordinário aumento Boris Johnson para um governo que desmoronou em menos de dois meses e um já confiável fluxo de gafes sob Keir Starmer.

Os EUA, tenho notícias para você, parecem menos apegados às notícias reais. Claro, ele cobre as últimas reviravoltas na campanha eleitoral presidencial – mas no fim de semana passado, 10 dias antes do dia da votação, os produtores encontraram tempo para uma rodada que analisou como Meryl Streep quase mudou seu nome e Greg Gutfeld. amor aparente da NWA.

Na semana em que Trump encurtou uma sessão de perguntas e respostas da campanha para dançar e balançar por 39 minutos no palco, Tenho novidades para você dedicou apenas 15 minutos à campanha. O resto do episódio atravessou Elton John usando uma velha rótula como colar, como o Papa Francisco já trabalhou como segurança e as complexidades da trama de Who’s Your Caddy?, um filme amplamente criticado de 2007 ambientado em um clube de campo estrelado por Big Boi e Lil. Wayne.

Aqueles que depois de morderem piadas políticas (o que não é um pedido irracional, já que milhões de pessoas vão às urnas) podem ficar desapontados. Os destaques desta série foram, em vez disso, um punhado de digressões, desde a zombaria justificável da afirmação do convidado e ex-congressista Adam Kinzinger de que ele se parece com Tom Cruise, até o painel contornando Wood para uma referência passageira à loção stripper.

As piadas de Dud escapam – lembrando como Kim Kardashian certa vez recebeu uma chave de vidro cerimonial para o inauguração de um banheiro na Times SquareWood apelidou-o de “chave para a merda” na semana passada – mas felizmente são poucos e raros.

Antes da estreia do show, Black expressou esperança teria espaço para evoluir para uma fera distinta. A química e a confiança raramente se materializam do nada; eles constroem ao longo de semanas e meses.

Enquanto o original Tenho novidades para você (que Wood será o apresentador convidado na próxima sexta-feira) foi desgastado pelo tempo, seu jovem primo americano ainda não teve tempo suficiente para se recompor. Questionado esta semana se o programa seria estendido além de sua exibição atual, um porta-voz da CNN “não tinha nada a compartilhar”.