Chá revelação de professora com alunos vira festa; se sentiram importantes

O presidente de BotsuanaDriver Masisi, anunciou sexta-feiraé novembro que ele “retiraria”na sequência da derrota do seu partido nas eleições legislativas segundo as primeiras contagens. “Gostaria de felicitar a oposição pela sua vitória e conceder a eleição”declarou o chefe de Estado cessante durante uma conferência de imprensa.

Os resultados comunicados pelos vários gabinetes de apuração mostraram que os três partidos da oposição obtiveram em conjunto 31 dos 61 assentos no Parlamento nacional nas eleições de quarta-feira, segundo uma contagem realizada pela Agence France-Presse (AFP). De acordo com o sistema eleitoral do país, o primeiro partido a conquistar 31 dos 61 assentos parlamentares será declarado vencedor e instalará o seu candidato como presidente.

Masisi, que assumiu o cargo em 2018, garantiu que iria “iniciar todos os procedimentos administrativos para facilitar a transição”. “Estamos perfeitamente felizes por nos afastarmos e nos tornarmos uma oposição leal que responsabiliza o governo”disse o líder de 63 anos.

Espera-se que os resultados sejam confirmados pela Comissão Eleitoral Independente ainda hoje.

O diário nacional Mmegiindependente, publicou a sua primeira página no Facebook sobre a vitória da Duma Boko, escrevendo em particular que o BDP enfrenta a derrota “muito pesado” nas eleições legislativas e locais.

O partido de oposição de esquerda Guarda-chuva para a Mudança Democrática (UDC), liderado pela advogada de direitos humanos e formada em Harvard, Duma Boko, de 54 anos, lidera com 19 assentos, segundo informações recolhidas pela AFP nos centros de contagem. O Partido do Congresso do Botswana (BCP) tem sete e a Frente Patriótica do Botswana tem cinco.

O Partido Democrático do Botswana (BDP), do actual presidente Mokgweetsi Masisi, conquistou apenas um assento até agora. O grupo está à frente do país desde a independência do Reino Unido em 1966.

Mais de um milhão de pessoas estavam registadas para votar na quarta-feira, numa população de 2,6 milhões.

Botsuanas “exigem mudança”

“A mudança está aqui”, disse Duma Boko no Facebookantecipando a vitória de sua equipe após a divulgação dos primeiros resultados. O governo do presidente cessante foi acusado de corrupção, nepotismo e má gestão, enquanto o fosso entre ricos e pobres é um dos maiores do mundo, segundo o Banco Mundial.

“Há muito tempo que operamos sob um sistema que produz consistentemente os mesmos resultados, na melhor das hipóteses medíocres.”disse Boko numa entrevista ao canal sul-africano ENCA em Julho. O Batsuana “exigir uma mudança” et “anseio por algo refrescante e diferente”acrescentou.

A popularidade do BDP diminuiu ao longo das décadas, caindo primeiro para menos de 50% nas eleições de 2014, quando Ian Khama, filho do primeiro presidente do Botswana, Sir Seretse Khama, estava no poder. Mas a festa ainda esperava permanecer no lugarMokgweetsi Masisi declarou no dia da votação que “a vitória foi” certo.

A dependência do país em diamantes

Uma das principais preocupações dos eleitores foi o aumento do desemprego (27%), especialmente entre os jovens, e a erosão das vendas de diamantes, principal fonte de rendimento do Botswana, em concorrência com os sintéticos. O Botswana – cujo crescimento está a meio mastro – é o segundo maior produtor do mundo, atrás da Rússia.

Segundo os observadores, o novo governo terá de se esforçar para reduzir a dependência do país dos diamantes. “A primeira prioridade do próximo governo ou presidente seria estabilizar a economia e estabelecer um grau de certeza estratégica no sector mineiro”disse o comentarista político independente Olopeng Rabasimane.

“A segunda prioridade deve ser a criação de empregos, especialmente para os jovens”, e o terceiro, “diversificar a economia para que esta não dependa mais dos diamantes”ele continuou.

